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Плакал, как ребенок: После скандала с интимным видео жены на собственной свадьбе ушел с головой в работу борец Заурбек Сидаков

19:53 11.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/zaurbek_sidakov/?hl=ru
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"Зачем ты это сделала?!"- крикнул спортсмен, когда бросил новоиспеченную супругу на пол.

Плакал, как ребенок: После скандала с интимным видео жены на собственной свадьбе ушел с головой в работу борец Заурбек Сидаков
Девушка разбила сердце известному спортсмену, а после сбежала в Москву
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Плакал, как ребенок: После скандала с интимным видео жены на собственной свадьбе ушел с головой в работу борец Заурбек Сидаков

Плакал, как ребенок: После скандала с интимным видео жены на собственной свадьбе ушел с головой в работу борец Заурбек СидаковВыволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек СидаковЕщё 195 новостей

На всю Россию прогремел выходящий за рамки стандартных случай с интимным видео невесты на свадьбе Заурбека Сидакова. напомним, "доброжелатели" прямо во время торжества прислали жениху эротическое видео, на котором главной героиней выступала его новоиспеченная супруга. После просмотра борец выволок невесту за волосы с банкета, бросил на землю со словами: "Зачем ты это сделала?!",  а сам начал рыдать. Заурбек плакал, как ребенок.

Девушка разбила сердце известному спортсмену, а после сбежала в Москву. Но там она не одна. Подруги невесты, все же, копнули прошлое девушки, и не смотря на то, что она пыталась покончить с собой после скандала. Они подтвердили наличие тайных пятен в ее биографии. так, Мадина долгое время встречалась с женатым мужчиной,намного старше себя. Но потом решила расстаться, не смотря на глубокую привязанность к бойфренду. Сейчас сообщается, что Мадине вновь снимает квартиру в Москве состоятельный человек намного старше нее.


Что после этот остается делать спортсмену? Конечно идти дальше. Заурбек так и сделал. На своей личной странице парень написал, что быть сильным, это единственный выбор в данной ситуации. Несмотря на все трудности он идлет дальше и будет готовиться к чемпионату России.

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