Тешит самолюбие идея перенести столицу России в Новосибирск мэра Локтя

Анатолий Локоть поблагодарил россиян за такое большое внимание к Новосибирску. Он отметил, что такие результаты еще раз подчеркивают: Новосибирск – действительно столичный город.

Мэр Анатолий Локоть оценил возможность переноса столицы в Новосибирск

В пятницу, 11 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал свое мнение по поводу идеи сенатора Владимира Лукина сделать Новосибирск столицей России.

Не так давно в Интернете проводился опрос о том, в какой город жители хотели бы перенести столицу, тридцать процентов респондентов предложили Новосибирск.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на результаты всероссийского опроса в Интернете, где участники голосовали за новую столицу России. Тогда почти треть опрошенных высказались в пользу Новосибирска. Свой комментарий градоначальник дал в ходе часа прессы.

Анатолий Локоть поблагодарил россиян за такое большое внимание к Новосибирску. Он отметил, что такие результаты еще раз подчеркивают: Новосибирск – действительно столичный город.

— Думаю, подобные рассуждения для многих жителей города небезразличны. Это говорит о том, что Новосибирск на самом деле столичный город. Мы по праву носим звание столицы Сибири. Это тешит самолюбие, — прокомментировал идею мэр.

По словам градоначальника, результаты этого опроса могут повлиять на перераспределение собираемых средств в пользу регионов. Он отметил, что многие муниципалитеты получают недостаточное финансирование по отношению к налогам на их территории.

Напомним, идею сделать Новосибирск столицей России предложил сенатор Совета Федерации Владимир Лукин. Об этом он заявил в интервью газете «Взгляд». По его мнению, лучше расположить федеральный центр страны ближе к ее географическому центру. Хотя он отметил, что перенос столицы на новое место будет стоить колоссальных денег.