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Пытали и морили голодом 1,5-годовалого сына 20-летней рабыни многодетной семьи

19:54 11.09.2020 Фото: СКР
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Дети тренировались в жестокости не только над Максимом. В семье, например, живет полуживая кошка — ей отрезали хвост ножницами. Следователи Омской области возбудили уголовное дело по факту истязания мальчика.

Пытали и морили голодом 1,5 годовалого сына 20 летней рабыни многодетной семьи
В Омской области мальчика кусали, били и морили голодом. СК возбудил дело

В ауле Коянбай Таврического района Омской области многодетная мать взяла в рабство 20-летнюю женщину и разрешала своим отпрыскам издеваться над ее малышом. Мальчика били, привязывали к батарее, морили голодом. Брат мучительницы узнал об этом и помог пленнице сбежать.

20-летняя Евгения Кабельская осталась одна с ребенком на руках после смерти сожителя. Ее приютила подруга Гульмира Букенова. У женщины — трое детей и четвертый на подходе. В новом доме маленький сын стал в буквальном смысле мальчиком для битья, а она превратилась в рабыню. В обязанности 20-летней вдовы входило полное обслуживание дома, огорода и хозяйства. Сына Евгения видела лишь глубокой ночью.

По данным местных СМИ, маленький Максим сломал отопительный котел, и Евгении предъявили счет — 20 тысяч рублей.

О побеге даже мыслей не было, потому что ее «благодетельница» Гульмира Букенова сделала «портфолио» избитого ребенка и грозилась передать фото органам опеки с обязательным дополнением — это дело рук матери. Сейчас Букенова продолжает настаивать: она и пальцем не тронула чужого ребенка.

Маленький Максим пугается громких звуков и любых неосторожных движений. Последние полгода, что он и его мать провели в чужом доме, превратились для малыша в настоящий кошмар. Над мальчиком жестоко издевались в течение нескольких месяцев: связывали ему руки и ноги, морили голодом и били.

Мучительные пытки называли воспитанием. Участие в истязании принимали и дети Гульмиры. Самый младший при взрослых пытался даже выцарапать мальчику глаза, кусал его за уши и рвал ноздри. Судя по всему, дети тренировались в жестокости не только над Максимом. В семье, например, живет полуживая кошка — дети отрезали ей хвост ножницами.

Евгения Кабельская: «Над ним издевались, пока я работала. Я приходила — на нем синяк появлялся. Я говорю: „Откуда?“. — „Ну, дети, или сам он сделал“».

Сбежать из дома, где они прожили последние полгода, помог Тулеген Сагандыков, приятель девушки. О том, что хозяйка дома избивает ребенка, он узнал от ее брата. Тот прислал фотографии Максима и сам предложил помочь вывезти их с Евгенией. Семья тайком покинула дом Гульмиры.

Наталья Малышева, психолог: «Мы видим жестокое обращение с женщинами в семьях. Чаще всего их терпение мотивируется тем, что они боятся остаться без крыши над головой и куска хлеба. Я считаю, в этой ситуации жертва не только ребенок, но и сама мама».

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания полуторагодовалого мальчика, передает НТВ. Пока наказание грозит и самой Евгении Кабельской, ее могут ограничить в правах.

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