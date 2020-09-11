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ОМОН на похороны вора в законе Зятька стягивают в Ишим. Он погиб при кораблекрушении

20:12 11.09.2020 Фото: 72.ru
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Криминальный авторитет Владимир Зятьков погиб 9 сентября в Сургуте. Похороны назначены на 12 сентября.

ОМОН на похороны вора в законе Зятька стягивают в Ишим. Он погиб при кораблекрушении
В Ишим стягивают силовиков накануне похорон вора в законе

В Ишим (Тюменская область) накануне похорон вора в законе Зятька, которые должны состояться 12 сентября, стягивают силовиков со всего региона. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных структурах. Криминальный авторитет Владимир Зятьков погиб 9 сентября в Сургуте.

«Ожидается, что в Ишим на похороны Зятькова приедут криминальные авторитеты со всей России. В Тюмени решили подстраховаться и усилить там меры безопасности. Все-таки, Ишим город небольшой, провинциальный. В случае каких-то происшествий, сил местной полиции может не хватить. Поэтому туда было решено привлечь сотрудников из других городов региона. В том числе, из Тюмени», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Точное количество командированных в Ишим силовиков инсайдер уточнять не стал. Но пояснил, что туда также направили несколько дополнительных экипажей ГИБДД. В УМВД по Тюменской области отправлен письменный запрос. В областной госавтоинспекции взяли время на подготовку ответа.

Ранее сообщалось, что на реке Черной в Сургуте при столкновении катера и баржи погибли четыре человека. В одном из погибших очевидцы опознали криминального авторитета из Ишима Владимира Зятькова.

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