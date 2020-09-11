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Радоваться росту заразившихся COVID-19 призвал доктор Мясников

20:25 11.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Главное — знать, сколько тяжелых больных, сколько человек находится в реанимации и сколько — умерло. Именно эти данные, как пояснил врач, говорят о степени опасности коронавируса.

Радоваться росту заразившихся COVID 19 призвал доктор Мясников
Мясников советует радоваться росту числа случаев коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Радоваться росту заразившихся COVID 19 призвал доктор Мясников

Радоваться росту заразившихся COVID-19 призвал доктор МясниковДвое больных среднего возраста умерли от коронавируса 11 сентября в Новосибирской областиЕщё 1967 новостей

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал радоваться тому, что данные о числе заразившихся коронавирусом растут. Об этом он рассказал изданию "Подъем".

По его словам, эти сведения говорят только о результатах положительных тестов. И эта цифра не слишком значима. Главное — знать, сколько тяжелых больных, сколько человек находится в реанимации и сколько — умерло. Именно эти данные, как пояснил врач, говорят о степени опасности коронавируса.

"Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета", — заявил Мясников, отметив, что это не остановить.

Он предположил, что на формирование коллективного иммунитета уйдет два-три года, но при этом коронавирус не исчезнет и будет возвращаться в легкой форме.
Телеведущий отдельно отметил, что сейчас не увеличилось количество смертей или тяжелых пациентов.

Всего в мире, по последним данным, выявлено 27,7 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли более 900 тысяч человек. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.

В России число случаев COVID-19 превысило 1,051 миллиона, 18,3 тысячи человек скончались, 868 тысяч вылечились.

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