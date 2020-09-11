Бедным считает себя каждый четвертый россиянин: о достатке 26% ответили "плохо"

ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают экономическое положение страны

Половина (49%) опрошенных россиян оценивают экономическое положение страны как среднее, а четверть респондентов (24%) ждут, что через год будут жить лучше, следует из опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, число тех, кто считает, что экономическое положение среднее, 49% (месяц назад было 46%). При этом, 34% назвали экономическое положение страны плохим, а 12% - хорошим.

Собственное материальное положение почти две трети россиян (60%) оценивают как среднее, больше четверти опрошенных (26%) назвали его плохим, а хорошим - каждый седьмой (14%).

У россиян также растет оптимизм в отношении будущего: 41% тех, кто считает, что будет жить так же, как сейчас (в июле было 37%), улучшений ожидают 24% (было 23%), а ухудшений – 25% (было 25%).

Опрос проведен 27 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.