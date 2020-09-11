11.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Бедным считает себя каждый четвертый россиянин: о достатке 26% ответили "плохо"

20:37 11.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Столько же жителей России также оценивают экономическое положение страны. 25% населения ждут ухудшений.

Бедным считает себя каждый четвертый россиянин: о достатке 26% ответили плохо
ВЦИОМ выяснил, как россияне оценивают экономическое положение страны

Половина (49%) опрошенных россиян оценивают экономическое положение страны как среднее, а четверть респондентов (24%) ждут, что через год будут жить лучше, следует из опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, число тех, кто считает, что экономическое положение среднее, 49% (месяц назад было 46%). При этом, 34% назвали экономическое положение страны плохим, а 12% - хорошим.

Собственное материальное положение почти две трети россиян (60%) оценивают как среднее, больше четверти опрошенных (26%) назвали его плохим, а хорошим - каждый седьмой (14%).

У россиян также растет оптимизм в отношении будущего: 41% тех, кто считает, что будет жить так же, как сейчас (в июле было 37%), улучшений ожидают 24% (было 23%), а ухудшений – 25% (было 25%).

Опрос проведен 27 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы ответили бы на вопросы ВЦИОМ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Возмутились авиапарадом в память о жертвах теракта 11 сентября американцы
21:00 11-09-2020
Возмутились авиапарадом в память о жертвах теракта 11 сентября американцы
Массовые нарушения выявила КПРФ на выборах в горсовет Новосибирска
20:49 11-09-2020
Массовые нарушения выявила КПРФ на выборах в горсовет Новосибирска
Бедным считает себя каждый четвертый россиянин: о достатке 26% ответили "плохо"
20:37 11-09-2020
Бедным считает себя каждый четвертый россиянин: о достатке 26% ответили
Радоваться росту заразившихся COVID-19 призвал доктор Мясников
20:25 11-09-2020
Радоваться росту заразившихся COVID-19 призвал доктор Мясников
Копия Алла: Кристина Орбакайте восхитила поклонников яркими снимками из прошлого
20:15 11-09-2020
Копия Алла: Кристина Орбакайте восхитила поклонников яркими снимками из прошлого
ОМОН на похороны вора в законе Зятька стягивают в Ишим. Он погиб при кораблекрушении
20:12 11-09-2020
ОМОН на похороны вора в законе Зятька стягивают в Ишим. Он погиб при кораблекрушении
Как быстро отрастить густые натуральные брови за короткий срок
20:11 11-09-2020
Как быстро отрастить густые натуральные брови за короткий срок
В чем сила молитвы «Богородице Дево, радуйся»? Текст чудотворного обращения, которое должен знать каждый
20:06 11-09-2020
В чем сила молитвы «Богородице Дево, радуйся»? Текст чудотворного обращения, которое должен знать каждый
БердскВ белых шляпах невеста Валентина и жених Борис третий раз поженились 11 сентября 2020 в ЗАГСе Бердска 2
19:58 11-09-2020
В белых шляпах невеста Валентина и жених Борис третий раз поженились 11 сентября 2020 в ЗАГСе Бердска
Пытали и морили голодом 1,5-годовалого сына 20-летней рабыни многодетной семьи
19:54 11-09-2020
Пытали и морили голодом 1,5-годовалого сына 20-летней рабыни многодетной семьи