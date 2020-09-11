Массовые нарушения выявила КПРФ на выборах в горсовет Новосибирска

Кандидат Бурмистров считает, что подобные некорректные действия могут позволить заводить на УИК бесконтрольный трафик иногородних людей, если нет возможности проверить, кто голосует.

Коммунисты обнаружили массовые нарушения на избирательном участке в Ленинском районе

Наблюдатели от КПРФ 11 сентября зафиксировали нарушения на УИКе №1784 и передали информацию и видеозаписи в редакцию сайта КПРФНск. Данные подтвердил депутата Горсовета Александра Бурмистров и прокомментировал произошедшее.

– Мы видим 3 некорректных действия от членов УИК: первое это удаление меня с плаката, второе – это блокировка возможности проверять паспортные данные и третье — это выдача бюллетеней тем избирателям, которые не имеют право их получать. Это создает возможность оппонентам собирать голоса за своего кандидата, а где это не требуется, аннулировать итоги голосования. Все это происходит на избирательном округе №30, где скандальным образом проходят выборы. Одну урну уже опечатали, а голосование продолжилось в новой урне, – сообщил депутат Александр Бурмистров.

Александр Бурмистров дополнил, что подобные некорректные действия могут позволить заводить на УИК бесконтрольный трафик иногородних людей, если нет возможности проверить, кто голосует.