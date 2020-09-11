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Массовые нарушения выявила КПРФ на выборах в горсовет Новосибирска

20:49 11.09.2020 Фото: kprfnsk.ru
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Кандидат Бурмистров считает, что подобные некорректные действия могут позволить заводить на УИК бесконтрольный трафик иногородних людей, если нет возможности проверить, кто голосует.

Массовые нарушения выявила КПРФ на выборах в горсовет Новосибирска
Коммунисты обнаружили массовые нарушения на избирательном участке в Ленинском районе

Наблюдатели от КПРФ 11 сентября зафиксировали нарушения на УИКе №1784 и передали информацию и видеозаписи в редакцию сайта КПРФНск. Данные подтвердил депутата Горсовета Александра Бурмистров и прокомментировал произошедшее.

– Мы видим 3 некорректных действия от членов УИК: первое это удаление меня с плаката, второе – это блокировка возможности проверять паспортные данные и третье — это выдача бюллетеней тем избирателям, которые не имеют право их получать. Это создает возможность оппонентам собирать голоса за своего кандидата, а где это не требуется, аннулировать итоги голосования. Все это происходит на избирательном округе №30, где скандальным образом проходят выборы. Одну урну уже опечатали, а голосование продолжилось в новой урне, – сообщил депутат Александр Бурмистров.

Александр Бурмистров дополнил, что подобные некорректные действия могут позволить заводить на УИК бесконтрольный трафик иногородних людей, если нет возможности проверить, кто голосует.

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