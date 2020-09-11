Возмутились авиапарадом в память о жертвах теракта 11 сентября американцы

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти 3000 человек, более 6000 были ранены. Террористы совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Американцы раскритиковали планировавшийся полет истребителя-бомбардировщика F/A-18, который американские власти собирались устроить в память о жертвах теракта 11 сентября 2001-го в Нью-Йорке. Об этом пишет The New York Post.

О запланированном мероприятии стало известно 10 сентября из Twitter-аккаунта Управления чрезвычайными ситуациями Нью-Йорка (New York City Emergency Management). Жители города раскритиковали эту задумку в комментариях под записью:

"Все мы помним не только угнанные самолеты, но и истребители 11 сентября. [Устраивать полет другого истребителя в годовщину] — это буквально вскрывать заживший шрам, пока он снова не начнет кровоточить, а потом еще и насыпать сверху соли".

Представители администрации мэра Нью-Йорка Билла де Блазио заявили, что градоначальник даже не знал о полете. Местные власти сочли мероприятие плохой идеей и аморальным, безвкусным поступком. Представители Военно-морских сил США пока не прокомментировали ситуацию.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены. Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.