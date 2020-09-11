Минцифры появилось в России: Не в тренде старое название министерства

Постановлением, меняющим сокращенное название министерства, также внесены изменения, касающиеся электронной подписи - теперь по согласованию с ФСБ.

Минкомсвязь переименовали

Правительство РФ изменило сокращенное наименование министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с Минкомсвязь России на Минцифры России, сообщает пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения внесены в положение о министерстве.

В мае 2018 года министерство связи и массовых коммуникаций РФ было переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, однако сокращенное название оставалось прежним – Минкомсвязь.

"За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры", - говорится в сообщении.

Постановлением, меняющим сокращенное название министерства, также внесены изменения, касающиеся электронной подписи. Согласно этим изменениям, Минцифры устанавливает правила аккредитации удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон (уполномочены осуществлять деятельность по проверке электронных подписей - ред.); требования к порядку реализации функций удостоверяющих центров, установленных законом "Об электронной подписи" по согласованию с ФСБ РФ.

Кроме того, Минцифры устанавливает по согласованию с ФСБ перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физлица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из ЕСИА. Также Минцифры по согласованию с ФСБ определяет формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми средствами электронной подписи.