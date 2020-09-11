Появились кадры чудовищных издевательств над 1,5-летним Максимом. Генпрокуратура взяла дело на контроль

Ребенка обнаружили с синяками и ссадинами. Малышу связывали руки, снимали с него штаны и оставляли в беспомощном состоянии, грызли уши, рвало ноздри и выцарапывали глаза.

В таком состоянии нашли чужого ребенка в многодетной семье

Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с истязанием маленького мальчика в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в ведомстве.

Случай произошел в августе 2020 года в ауле Коянбай Таврического района Омской области. Управление Следственного комитета по Омской области уже возбудило уголовное дело по факту истязания полугодовалого малыша.

На кадрах видно, что тело малыша покрыто многочисленными синяками и ссадинами. Кроме того, на некоторых фото видно, что ребенку связывали руки, снимали с него штаны и оставляли в беспомощном состоянии. Также малыша подпускали одного к домашним животным, которые могли нанести ему значительные увечья.

По словам матери мальчика, избила ребенка женщина, которая приютила их вместе с маленьким сыном у себя дома. Однако та данный факт отрицает. Правоохранители проверяют все версии, в том числе и возможную причастность матери к получению ребенком страшных травм.

Над мальчиком жестоко издевались из-за долга омички в 20 000 рублей. Малыша связывали верёвками, избивали и морили голодом.

В издевательствах принимали участие и дети женщины. Под её смех ребёнку рвали ноздри, кусали за уши и выцарапывали глаза. Обессилевший мальчик не мог сопротивляться и только плакал.

По свидетельствам брата истязательницы, жестокому воспитанию подвергались и родные дети женщины. Поэтому жестокость стала для этой семьи вполне обыденной вещью. В доме, например, живёт кошка, хвост которой дети отрезали ножницами. Животное просто швыряют как куклу. Оно, как и полуторагодовалый мальчик, не сопротивляется.

Сейчас малыш находится вместе со своей матерью в одной из московских больниц. Один из собеседников, знакомых с ситуацией, сообщил, что мать малыша злоупотребляла алкоголем.

Мальчик со связанными ногами и рукмаи за спиной