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Видео банкета в колонии с запеченным поросенком и шампанским попало в Сеть. СК начал проверку

22:03 11.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Именно в этой кузбасской колонии заключенные говорили о пытках и поборах, что их насиловали дубинками и туалетными ершиками. Привилегиями могли пользоваться помогавшие администрации осужденные.

Видео банкета в колонии с запеченным поросенком и шампанским попало в Сеть. СК начал проверку
СК начал проверку видео о вечеринке с поросенком в кузбасской колонии

Следственный комитет начал проверку после видео банкета в кемеровской колонии №37. На записи могли быть заключенные, сотрудничавшие с администрацией.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о заключенных, отбывающих наказание в ИК-№37, которые устраивали банкет на территории колонии. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Тайга.инфо опубликовала видео обеда с запеченным поросенком в кемеровской колонии №37, заключенные которой говорили о пытках и поборах. На нем не менее семи заключенных колонии сидят и стоят за столом, на котором один из них разделывает запеченного поросенка. На столе также заметны овощи, хлеб, колбаса, бутылки из-под минеральной воды и лимонада.

Участники видео упоминают и о «шампанском». Запись, по сведениям редакции, сделана в сентябре 2018 года.

Привилегиями могли пользоваться помогавшие администрации осужденные, считают в правозащитной организации «Сибирь правовая».

Колонию №37 в рабочем поселке Яя возглавляет Евгений Овчаров. В 2020 году учреждение подало иск о защите чести и достоинства к участникам «Сибири правовой», бывшим заключенным и журналисту Андрею Новашову, которые рассказали о пытках в учреждении.

Тайга.инфо также подробно писала о применении насилия к заключенным в колонии №37. При этом на заявления о противоправных действиях поступали отказы в возбуждении уголовных дел, а на самих авторов заводили производства по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). В колонии, по рассказам осужденных, их заставляли ходить гуськом, целый день стоять на ногах и называться животным, а также насиловали дубинками и туалетными ершиками.

Более того, в марте 2019 года в ИК №37 скончался 53-летний заключенный Мерген Ооржак. Сначала в СИЗО отправили четырех сотрудников колонии Константина Бекренева, Евгения Филиппов, Сергея Скорина и Ивана Ласого, затем обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть) предъявили заключенному Александру Куковякину.

На сотрудников же колонии завели дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, они не пресекли «преступные действия Куковякина». Дело с утвержденным обвинительным заключением уже поступило в Яйский районный суд.

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