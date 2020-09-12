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Деньги / Общество

Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России

08:49 12.09.2020
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Если раньше получить деньги можно было только на переобучение или трудоустройство, то теперь этот список существенно расширен.

Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России
Власти выдадут семьям по 30 тысяч на «решение текущих проблем»

Государство в рамках социальных контрактов обновило правило выдачи материальной помощи малоимущим семьям. Если раньше получить деньги можно было только на переобучение или трудоустройство, то теперь этот список существенно расширен.

С 4 сентября в рамках постановления правительства РФ семьи имеют право тратить материальную помощь на подготовку детей к школе, открытие своего бизнеса или решение текущих проблем граждан, сообщает PRIMPRESS. Издание обращает внимание, что выплаты по соцконтракту индивидуальны в зависимости от региона. В среднем сумма по стране составляет 30 тысяч рублей. В Ростовской области семья может рассчитывать до 60 тысяч рублей от государства, в Волгоградской области размер пособия ограничен 40 тысячами, а в Вологодской области в зависимости от нужд домочадцев можно получить от 12 до 100 тысяч рублей. В Нижегородской области сейчас это пособие увеличено в 2,5 раза — на руки можно получить до 250 тысяч рублей.

Соцконтракт —это специальный договор, который отделение Социальной защиты населения заключает с малоимущей семьей. Для этого подтвержденный доход должен быть ниже уровня прожиточного минимума в регионе.

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Как мне прожить на 7.000тысячь с двумя детьми

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