Узелок завяжется: 12 сентября - Международный день вязания крючком

Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году

12 сентября отмечается «творческий» праздник – Международный день вязания крючком (International Crochet Day).

Эта техника вязания, считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность. Более доступное в плане обучения, вязание крючком завоевало и большее распространение.

Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно, участвуя в приуроченных к этому празднику мероприятиях, продемонстрировать своё умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

Существует мнение, что эта техника вязания имеет древнюю историю, но документально подтверждается то, что она появилась и получила распространение только в начале 19 века. При этом популярность вязание крючком завоевало сразу во всех слоях общества. Вязанием увлекались как представители зажиточных слоёв общества, так и бедняки. Впоследствии это увлечение не обошло стороной даже представительниц королевских фамилий.

Разница заключалась в том, что пользовались выходцы из разных социальных слоёв разными по качеству материалами и приспособлениями. Кто-то пользовался простыми гнутыми иглами в пробковых или деревянных ручках, а те, кто богаче, могли себе позволить крючки с серебряными или сделанными из слоновой кости ручками. Это же касалось и качества используемых нитей.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания. То ли в шутку, то ли всерьёз, но он заявил в своём блоге о проведении международного праздника, посвящённого вязанию крючком. Идея, благодаря популярности техники вязания, была моментально поддержана, и с этого момента каждое 12 сентября многие поклонники вязания крючком начали организовывать всевозможные мероприятия, посвящённые этому интересному для тысяч людей хобби.

На сегодняшний день существует множество магазинов, предлагающих разнообразные приспособления и материалы для всех, кто хочет начать или уже занимается вязанием, в том числе вязанием крючком. В интернете огромное количество сайтов, блогов и форумов посвящено этой тематике. На своих страницах блогеры проводят мастер-классы, а те, кто предпочитает обучаться технике вязания воочию могут посещать специальные курсы.

Кроме того, что вязание крючком позволяет создавать красивые, уникальные разнообразные предметы (сумки, юбки, платья, пояса и накидки, салфетки, кофточки и даже пальто), это увлечение благотворно сказывается и на эмоциональном состоянии человека, так как позволяет отвлечься от повседневных проблем, расслабиться и снять стресс. Вязание способствует тренировке внимания и зрительной памяти, а результат творческой деятельности, являющейся способом самовыражения, позволяет поднять самооценку.

Источник: calend.ru