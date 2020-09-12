Неожиданный сентябрь 2020: Какая погода ждет до конца месяца жителей России и Сибири

«Бабье лето» уже накрыло Бердск. Но оно будет коротким. Впрочем, синоптики обещают, что сентябрьская погода в этом году принесет свои сюрпризы.

Сентябрь готовит сюрпризы жителям Бердска

Согласно прогнозу синоптиков, сентябрьская погода во многих регионах России будет стабильной, без резких климатических перепадов, но со своими особенностями. Например, как обещают синоптики, на Русской равнине не ожидается аномально длинного бабьего лета. В частности, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что бабье лето в последние годы продолжалось 7-10 дней. В 2020 же году, как полагает он, все будет по-другому: бабье лето почти по всей стране наступит примерно 15 сентября и ограничится 5-7 днями.

Кубань и Крым

Синоптики уверены, что тепло сохранится на курортах Кубани и в Крыму, как минимум до середины октября. Так, в Сочи, Адлере и Геленджике градусники покажут до плюс 28 днем, ночные температуры не будут опускаться ниже плюс 20. Море будет теплым – плюс 22-23. Аномальной жары не предвидится. Вторая половина сентября предполагает небольшое волнение на море, но ничего критичного. Начиная с 20 сентября, температура воздуха станет постепенно понижаться – днем будет не выше плюс 23-25, а ночью – плюс 15-18. Последняя декада принесет циклон на полуостров: начнутся дожди, столбик термометра поползет вниз: днем к плюс 20, а ночью не выше плюс 15.

Москва и центр России

Немного по-другому, чем в прошлые годы покажет себя сентябрь и в Москве: летнее тепло задержится в столице, дожди и похолодание придут не сразу, а бабье лето хоть и будет коротким, но очень теплым. Первые две декады сентября принесут великолепную погоду – плюс 25. Первые действительно холодные дни начнутся после 20 числа. К концу сентября воздух все-таки начнет немного остывать, и градусники покажут не выше плюс 15-17 днем, а по ночам будет около 10-12 градусов выше нуля. В других регионах Центрального федерального округа погода также будет удивительно теплой – средний температурный фон составит плюс 22 и редкие, непродолжительные осадки.

Погода в сентябре-2020 в Сибири

Сентябрь 2020 года в Сибири сменил душный и жаркий август прохладой и дождями. При этом на западе региона прогнозируется небольшое превышение климатической нормы осадков, а вот восток Сибири будет под властью антициклона - довольно прохладно. Первая декада первого месяца осени принесла сибирякам температуру от 15 до 18 градусов выше нуля, по ночам были заморозки на почве.

Бабье лето с показателями плюс 18-20 пришло в Сибирь 10-12 сентября. Но больше недели оно не продержится, после чего в регионе похолодает – столбики термометров упадут до плюс 7-8, по ночам уже будет около нуля, а ближе к началу октября до минус 1-2. В это же время ожидается и первый снег, который пролежит, правда, совсем недолго.

Погода в Новосибирской области и Бердске

Первая декада сентября выдалась в Новосибирской области и в Бердске довольно холодной и дождливой. Настроение природа сменила с 10-го числа. А 11 сентября уже по-летнему тепло и солнечно. Воздух прогрелся до +25 градусов. Смело можно сказать, что в Бердске наступило «бабье лето». Такая чудесная погода продержится примерно неделю. 18 сентября внезапно похолодает и пойдет дождь. Но синоптики прогнозируют, что уже через два дня все «вернется на круги своя». Впрочем, приблизительно с 20 сентября дневная температура начнет опускаться до 11-13 градусов тепла, а ночью — до плюс 4-6. В оставшиеся дни сентября, если верить синоптикам, в Новосибирской области в Бердске дождей не ожидается. Предполагается, что все сентябрьские выходные будут солнечными и погожими.