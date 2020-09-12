Вырвала кошелек с деньгами у пенсионерки молодая дачница в Новосибирске. Искали грабительницу 3 недели

Похищенные деньги подозреваемая потратила на собственные нужды

24 августа в полицию поступило сообщение о том, что в отношении пожилой женщины был совершен грабёж. Как рассказала потерпевшая, в этот же день у магазина по улице Экваторная молодая женщина вырвала у нее кошелек из сумки и скрылась в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 10 «Советский» была установлена и задержана 29-летняя ранее не судимая жительница садового товарищества Советского района. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 11 сентября.

Как выяснили полицейские, похищенные деньги подозреваемая потратила на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.