После скандала с эротическим видео жены на свадьбе борец Заурбек Сидаков тренируется, а Мадине квартиру снимает богатый бойфренд в Москве

Девушка разбила сердце известному спортсмену, а после сбежала в Москву

На всю Россию прогремел выходящий за рамки стандартных случай с интимным видео невесты на свадьбе Заурбека Сидакова. напомним, "доброжелатели" прямо во время торжества прислали жениху эротическое видео, на котором главной героиней выступала его новоиспеченная супруга. После просмотра борец выволок невесту за волосы с банкета, бросил на землю со словами: "Зачем ты это сделала?!", а сам начал рыдать. Заурбек плакал, как ребенок.

Девушка разбила сердце известному спортсмену, а после сбежала в Москву. Но там она не одна. Подруги невесты, все же, копнули прошлое девушки, и не смотря на то, что она пыталась покончить с собой после скандала. Они подтвердили наличие тайных пятен в ее биографии. Так, Мадина долгое время встречалась с женатым мужчиной, намного старше себя. Но потом решила расстаться, не смотря на глубокую привязанность к бойфренду. Сейчас сообщается, что Мадине вновь снимает квартиру в Москве состоятельный человек намного старше нее.



