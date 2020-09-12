Лунный календарь стрижек и окрашивания на выходные 12-13 сентября 2020 года

Характеристики Луны на 12 сентября 2020 года
На дату 12.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 24 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 31%. Восход Луны в 23:41, а закат в 16:57.
Хронология лунных дней
- 24 лунный день c 22:45 11.09.2020 по 23:41 12.09.2020
- 25 лунный день c 23:41 12.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 12 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
24 лунный день (±)
12 сентября 2020 года в 12:00 - 24 лунный день. именно сегодня новая стрижка одарит Вас огромным количеством энергии. Стригите волосы если хотите сохранить новую прическу надолго.
Если Вы находитесь в поиске новой работы или хотите произвести впечатление на руководителя, стоит окрасить волосы натуральными красителями в темный оттенок.
Объемные локоны в Вашей укладке привлекут позитивную энергию.
Сегодня Вы можете окунуться в грусть и тоску, предаться сомнениям и духовному дисбалансу. Вы будете чувствовать себя одиноким и непонятым человеком, могут появиться необоснованные страхи и чувство отчаяния. Проведите день в одиночестве, постарайтесь найти внутреннюю гармонию и спокойствие.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота, стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 13 сентября 2020 года
На дату 13.09.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 25 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 21%. Восход Луны в --:--, а закат в 17:42.
Хронология лунных дней
- 25 лунный день c 23:41 12.09.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 13 сентября 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
25 лунный день (−)
13 сентября 2020 года в 12:00 - 25 лунный день. стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии.
Окрасив волосы сегодня вы можете ввязаться в нежелательный конфликт, произвести тем самым негативное впечатление на окружающих и подпортить свое положение в обществе.
Чтобы защитить себя от негатива извне стоит по возможности провести день в головном уборе.
День требует от Вас взвешенных и обдуманных решений, не стоит решать важные вопросы сгоряча. Стоит внимательно отнестись к себе, проявите некоторую любовь и заботу к себе. Помните что только Вы ответственны за свое благополучие. Постарайтесь провести день в релаксации, перестаньте предъявлять к себе завышенные требования. Постарайтесь через свои волосы излучать энергию любви и космос ответит Вам.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье, строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса