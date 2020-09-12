Лунный календарь стрижек и окрашивания на выходные 12-13 сентября 2020 года

Луна в знаке Рак. влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.

Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.

Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.