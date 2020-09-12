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Разбил до крови голову флейтой зрительнице на спектакле актер Данила Козловский. Ответит в суде

12:29 12.09.2020 Фото: kino-teatr.ru
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Козловский, как оказалось не знал об инциденте. А когда получил повестку в суд извинился перед пострадавшей. Но она требует с ответчика порядка 60 тыс. рублей, так как пришлось уйти на больничный.

Разбил до крови голову флейтой зрительнице на спектакле актер Данила Козловский. Ответит в суде
Козловский извинился перед пострадавшей на его спектакле женщиной

Актер Данила Козловский, который во время спектакля в Академическом малом драматическом театре — театре Европы (МДТ) травмировал зрительницу Елизавету Видус флейтой, извинился перед пострадавшей и отправил ей букет цветов.

«Перед ней театр извинился несколько раз… Бедный Даня (Козловский) вообще ничего об этом не знал, потому что после спектакля он сразу уехал в Москву и улетел в другую страну. А узнал через месяц, когда приехал на следующий спектакль: я ему рассказал — тут же он послал ей цветы, свои извинения; пригласил, как он сейчас рассказывал, на съемочную площадку», — рассказал журналистам художественный руководитель МДТ Лев Додин.

Пострадавшая якобы приняла извинения Козловского.

Между тем в объединенной пресс-службе судов «Интерфаксу» сообщили, что данных о прекращении разбирательства по иску Видус к МДТ о возмещении вреда здоровью, полученного во время спектакля, не имеется.

Как сообщалось, в минувшую среду, 9 сентября, Куйбышевский районный суд Петербурга начал рассмотрение этого иска. Согласно материалам дела, 5 декабря 2019 года во время спектакля «Гамлет» в МДТ актер Козловский театральным реквизитом — металлической флейтой — травмировал Видус: часть инструмента длиной примерно 50 см отлетела в зрительный зал.

Медики диагностировали у женщины рану мягких тканей головы теменной области с подозрением на черепно-мозговую травму; ей сделали операцию и провели лечение на 12,2 тыс. рублей.

Истица утверждает, что несмотря на происшествие, спектакль не остановили; на окровавленного человека в зале ни Козловский, ни сотрудники театра внимания не обратили, извинений в связи с инцидентом она не получила.

Видус попросила суд взыскать с ответчика в счет возмещения вреда здоровью 12,2 тыс. рублей, заплаченные за билет на спектакль 8 тыс. рублей, 8 тыс. рублей неустойки, компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, неполученную в период больничного зарплату в размере 38 273 рублей, а также штраф за неисполнение требований потребителя в размере 50% от суммы присужденной судом, говорится в сообщении.

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