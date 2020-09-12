Бабье лето пришло? Солнце и +20 градусов порадуют 12 сентября жителей Бердске

Такая же чудесная погода сохранится и в воскресенье, 13 сентября. Синоптики обещают, что тепло продержится в Бердске примерно до следующей пятницы. Дожди маловероятны.

Бабье лето — теплый, но очень непродолжительный период осени

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшие дожди небольшая облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами небольшие дожди.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°C, местами заморозки до 0, -2°C, днём +16, +21°C.

В Бердске суббота, 12 сентября, обещает быть теплым и солнечным. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 20 градусов тепла, малооблачно. В ночь на воскресенье - около +7. Такая же погода ждет бердчан в воскресенье.

До следующей пятницы, 18 сентября, в Бердске будет тепло - иногда до +25, без дождей, но периодически небо будут затягивать облака. Вероятно, в города пришло "бабье лето".