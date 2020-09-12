3 самых неприступных и гордых женщин по знаку зодиака. Ты манишь мужчин, но не подпускаешь близко?

Козерог (22 декабря — 19 января)
Если бы кто-то устроил соревнование в строптивости — женщинам – Козерогам не было бы равных. Помните фильм «Укрощение строптивого», где роль главного героя – Элия Кодоньо, — играет звезда Голливуда Адриано Челентано? Элия очень долго не поддавался на уговоры своей няни жениться на пристойной девушке, пока девушка его таки не соблазнила.
Так вот, женщина – Козерог тоже не поддается на уговоры выйти замуж, чтобы не состариться в старых девах. И так будет продолжаться до тех пор, пока она сама не решит расстаться со своим одиночеством. Женщины Козероги не подпускают близко к себе противоположный пол, стараясь держать его на безопасном расстоянии. Но мужчины упорно ухаживают за такой неприступной дамочкой, стараясь взять этот «неприступный бастион» букетами алых роз, и сладостями невероятного запаха и вкуса.
Впрочем, если строптивая дамочка ну ухаживания мужчины ответила «нет», то другой раз к ней приставать не рекомендовано, так как она ходит на занятия в клуб восточных единоборств. Это свое единственное хобби Козероги разделяют по времени с работой. И редко кому удается пригласить ее на свидание. Вдобавок ко всему, у претендента на жениховство должны быть высокие характеристики, которые предъявит ему строптивая женщина – Козерог.
Лев (23 июля — 22 августа)
Когда женщина – Лев появлялась на свет – впереди нее родилась ее собственная гордость, которая изрекла: «Здравствуй, девица – красавица, дальше пойдем вместе». Из-за этой гордости поклонникам девушки Льва придется изрядно попотеть. Чтобы покорить Львицу – не один букет цветов придется ей преподнести. Может даже полевых, исполняя серенаду «Я дарил голубые все цветы полевые, я ей сердце свое подарил». И строптивая Львица растает от таких романтических ухаживаний, становясь ласковой кошечкой, и возможно даже ответит на ухаживания своим согласием.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
На последней, третьей ступеньке пьедестала восседает женщина – Рыбы. Эта гордячка со своим строптивым характером не поведется на ухаживание мужчины, даже если он подарит ей кабриолет, норковую шубу, и золотое колечко с бриллиантом. Но если партнер ей не понравится – она примет от него подарки, и величаво удалится, если не захочет быть обольщенной.
Мужчина даже не догадывается, что женщина – Рыбы давно его присмотрела. Зачем же тогда сбежала от него вместе с подарками? Да все очень просто: кокетливо надув губки, потребует еще подарки. А потом, получив желаемое, вполне может ответить согласием, правда, при этом потребует переписать на нее половину бизнеса мужчины.
Источник: rsute