3 самых неприступных и гордых женщин по знаку зодиака. Ты манишь мужчин, но не подпускаешь близко?

Мужчины недолюбливают недоступных и строптивых женщин. Их характер и привычка смотреть на окружающих свысока просто бесит мужской пол. Но втайне от всем мужчины мечтают именно о таких женщинах: красивых, смелых и неприступных. Поэтому и берутся их покорять.

Если строптивая дамочка ну ухаживания мужчины ответила «нет», то другой раз к ней приставать не рекомендовано

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если бы кто-то устроил соревнование в строптивости — женщинам – Козерогам не было бы равных. Помните фильм «Укрощение строптивого», где роль главного героя – Элия Кодоньо, — играет звезда Голливуда Адриано Челентано? Элия очень долго не поддавался на уговоры своей няни жениться на пристойной девушке, пока девушка его таки не соблазнила.

Так вот, женщина – Козерог тоже не поддается на уговоры выйти замуж, чтобы не состариться в старых девах. И так будет продолжаться до тех пор, пока она сама не решит расстаться со своим одиночеством. Женщины Козероги не подпускают близко к себе противоположный пол, стараясь держать его на безопасном расстоянии. Но мужчины упорно ухаживают за такой неприступной дамочкой, стараясь взять этот «неприступный бастион» букетами алых роз, и сладостями невероятного запаха и вкуса.

Впрочем, если строптивая дамочка ну ухаживания мужчины ответила «нет», то другой раз к ней приставать не рекомендовано, так как она ходит на занятия в клуб восточных единоборств. Это свое единственное хобби Козероги разделяют по времени с работой. И редко кому удается пригласить ее на свидание. Вдобавок ко всему, у претендента на жениховство должны быть высокие характеристики, которые предъявит ему строптивая женщина – Козерог.

Лев (23 июля — 22 августа)

Когда женщина – Лев появлялась на свет – впереди нее родилась ее собственная гордость, которая изрекла: «Здравствуй, девица – красавица, дальше пойдем вместе». Из-за этой гордости поклонникам девушки Льва придется изрядно попотеть. Чтобы покорить Львицу – не один букет цветов придется ей преподнести. Может даже полевых, исполняя серенаду «Я дарил голубые все цветы полевые, я ей сердце свое подарил». И строптивая Львица растает от таких романтических ухаживаний, становясь ласковой кошечкой, и возможно даже ответит на ухаживания своим согласием.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На последней, третьей ступеньке пьедестала восседает женщина – Рыбы. Эта гордячка со своим строптивым характером не поведется на ухаживание мужчины, даже если он подарит ей кабриолет, норковую шубу, и золотое колечко с бриллиантом. Но если партнер ей не понравится – она примет от него подарки, и величаво удалится, если не захочет быть обольщенной.

Мужчина даже не догадывается, что женщина – Рыбы давно его присмотрела. Зачем же тогда сбежала от него вместе с подарками? Да все очень просто: кокетливо надув губки, потребует еще подарки. А потом, получив желаемое, вполне может ответить согласием, правда, при этом потребует переписать на нее половину бизнеса мужчины.

Источник: rsute