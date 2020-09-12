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Заразились коронавирусом 254 жителя Бердска на 12 сентября 2020. Новых случаев COVID-19 за сутки не выявили

09:10 12.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выздоровели за все время пандемии 252 бердчанина. Их выписали.

Заразились коронавирусом 254 жителя Бердска на 12 сентября 2020. Новых случаев COVID 19 за сутки не выявили
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Заразились коронавирусом 254 жителя Бердска на 12 сентября 2020. Новых случаев COVID 19 за сутки не выявили

Заразились коронавирусом 254 жителя Бердска на 12 сентября 2020. Новых случаев COVID-19 за сутки не выявилиРадоваться росту заразившихся COVID-19 призвал доктор МясниковЕщё 1968 новостей

По данным оперативного штаба, на 12 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 150 жителей города, из них детей - 98.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 150 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 252 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 65 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 12 сентября, не выявили новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 254 случая заболевания коронавирусом.

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