Заразились коронавирусом 254 жителя Бердска на 12 сентября 2020. Новых случаев COVID-19 за сутки не выявили

Выздоровели за все время пандемии 252 бердчанина. Их выписали.

Пошла вниз статистика коронавируса в Бердске

По данным оперативного штаба, на 12 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 150 жителей города, из них детей - 98.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 150 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 252 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 65 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 12 сентября, не выявили новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 254 случая заболевания коронавирусом.