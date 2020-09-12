Мертвым нашли пропавшего без вести 71-летнего грибника в Кудряшовском бору

Пропавшего два дня искали полицейские, добровольцы и спасатели в том числе с дронами и тепловизороми. Но человек погиб в лесу.

Спасатели нашли мертвым потерявшегося в лесу Новосибирской области грибника

В пятницу, 11 сентября, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили, что 71-летний житель Колывани Василий Родионов найден мертвым. Он в среду ушел в Кудряшовский бор за грибами и не вернулся.

Как рассказали в "Лизе Аллерт", использовали беспилотный летательный аппарат Росгвардии с очень хорошим и качественным разрешением фото и видео. С возможностью фиксировали в режиме реального времени. Квадрокоптер также работал накануне вечером в режиме тепловизора. Именно беспилотник указал точку нахождения человека. Он погиб.

Если вы заблудились

Несмотря на предупреждения спасателей о мерах предосторожности при нахождении в лесу, жители Новосибирской области продолжают теряться в лесной местности, подвергая свою жизнь опасности. Только за прошедшие сутки 4 человека были найдены поисково-спасательными группами. Сами граждане не пострадали.

Так, 8 сентября в Мошковском районе между населенными пунктами Локти и Белоярка в лесном массиве потерялись три женщины 1956, 1979 и 1987 года рождения. Были организованы поисковые группы, в состав которых вошли специалисты МЧС России, полиции и волонтеры. Уже вечером того же дня потерявшиеся были найдены силами огнеборцев пожарно-спасательной части №65 МЧС России Мошковского района. Медицинская помощь женщинам не потребовалась.

Ранее уже было сообщение о том, что в тот же день спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы города Новосибирск совместно с полицией осуществляли поиски грибника.

«Лучший поиск - это тот, который не состоялся, а самый быстрый – поиск человека, который знает, как правильно действовать, если он потеряется. Если вы все же потерялись нужно остановиться и не паниковать. Обязательно позвоните на единый номер вызова экстренных служб 112. Диспетчеру нужно сообщить кто вы, что с вами произошло, откуда и во сколько вышли, возраст, состояние здоровья, если помните – телефоны родных. По возможно разведите костер, соблюдая правила пожарной безопасности, и ждите помощь. Если рядом находятся линейные ориентиры – просеки, линии электропередачи, лесные дороги сообщите об этом оператору по телефону. Перейдите на них и ждите подмогу там», - рассказала руководитель добровольческого поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Алеся Яблонских.

Важно понимать, что если вы ушли далеко от точки входа, то искать вас могут больше суток. Поэтому ждать помощи лучше на открытом сухом месте. Постройте укрытие от дождя, обеспечьте себе возможность сидеть и лежать не на земле. Соберите воду, обезвоживание – первая причина потеря сил.

Не забывайте о том, что перед выходом необходимо взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, маленький фонарик, защиту от дождя (дождевик или кусок пленки). Надевайте яркую и теплую одежду, в идеале со светоотражающими элементами, в ней вы будете заметнее, в том числе и с воздуха.