Как проявляют свою любовь разные знаки зодиака. Как понять что он влюблен?

Каждый знак зодиака по-разному воспринимает любовь. Для одного — это тихая заводь, куда он не пускает посторонних. А для других — это может быть бурлящий поток сметающий на своем пути всяческие препятствия и трудности.

Партнер для Водолеев должен стать не столько любовником, сколько другом

Овен

Овен очень романтичный и влюбчивый человек. Он не будет скрывать свои чувства к понравившемуся. Влюбленный Овен заботливый, нежный, сильный и решительный. Мало кто может устоять перед напором Овна.

Телец

Влюбленные Тельцы ведут себя очень романтично и нежно. Он готов проявлять упорство и настойчивость до тех пор, пока его партнер не сдастся ему в объятия. Если они встречают свою половинку, то сразу же настраиваются на долгосрочные отношения.

Близнецы

Близнецы непредсказуемые, ветреные и непостоянные в любви. Дело в том, что даже связывая себя семейными узами, Близнецы терпеть не могут, чтобы кто-то «подрезал» его свободу.

Рак

Влюбленные Раки умеют совмещать романтичность и рациональность своих действий. С одной стороны это очень даже хорошо, ведь таким образом Рак подготавливает своего партнера к дальнейшей семейной жизни.

Лев

Львы относятся к любви, как к смыслу всей своей жизни. Достаточно часто бывает, что Львы не раз вступают в брак. Тем не менее, к каждому партнеру относятся галантно и красиво.

Дева

Дева воспринимает любовь, как продолжительные и серьезные отношения. На меньшее она даже размениваться не будет. Вступив в брак, Дева сделает своего избранника самым счастливым человеком.

Весы

Весы относятся к любви, как впрочем и ко всему в своей жизни — нерешительно. Они долгое время не могут определиться с выбором своего партнера, или же все время будут тянуть с разрывом отношений.

Скорпион

Скорпионы очень ответственно и требовательно относятся к решению вопроса о выборе спутника жизни. Его избранник должен быть верным Скорпиону и разделять вместе с ним всю полноту его бурных чувств.

Стрелец

Влюбленные Стрельцы готовы носить своего избранника на руках, лишь бы добиться его расположения. При это, лишь немногие из них задумываются о дальнейшей совместной жизни. Даже после вступления в брак Стрельцы будут отстаивать свои права на свободу и независимость.

Козерог

Козероги не способные на импульсивные романтические поступки. В любви они поступают продуманно и рационально, тщательно выбирая себе спутника в жизни. Когда Козерог определится с выбором партнера, то подарит ему и нежность, и романтичность, и заботу.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи до последнего стараются избегать брака, хотя они очень любвеобильные личности. Партнер для Водолеев должен стать не столько любовником, сколько другом, который всегда его поддержит и пожалеет.

Рыбы

Рыбы в любви предпочитают плыть по течению, и предоставляют всю ответственность за развитие взаимоотношений своим партнерам. Рыбы редко занимают главенствующие позиции в семье, им и на втором плане неплохо.

Источник: rsute