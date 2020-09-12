Самые ненасытные и любвеобильные знаки зодиака. ТОП-5 от астрологов

Эти знаки чаще других влюбляются и влюбляют в себя. ты в пятерке?

Астрологи составили рейтинг самых любвеобильных знаков зодиак

Астрологи составили рейтинг самых любвеобильных знаков зодиака. Они, по мнению астрологов, влюбляются и влюбляют в себя чаще других.

На первом месте оказались Скорпионы. Перед обаянием представителей этого знака устоять очень сложно. И сам он постоянно влюбляется. При этом сами они большего всего ценят преданность.

Вторая строчка досталась Близнецам. Влюбленных Близнецов ничто не остановит. Представители этого знака просто зависимы от любви.

Третье место рейтинга занимают Весы. Представители этого знака умеют красиво ухаживать. Однако их пассиям следует быть осторожными: вся эта тяга к красивым жестам — лишь способ потешить себя. Кроме этого, Весы могут встречаться одновременно с несколькими партнерами.

Четвертое место рейтинга — за Водолеями. Представители воздушной стихии, они отличаются ветреностью и склонностью к авантюрам. Однако они никогда не решатся сделать первый шаг.

Пятерку замыкают Львы. Представители этого знака смотрят на мир сквозь розовые очки. Они никогда не поскупятся на комплименты и серенады.