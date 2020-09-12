Ищет торговцев голосами за единороссов Травникова, Карелина и Шимкива по 500 рублей на выборах полиция Бердска

Бердская полиция 11 сентября начала проверку по факту распространения информации о выплате 500 рублей проголосовавшим за «Единую Россию». Поводом для расследования стала публикация «Курьер. Среда. Бердск». Накануне первого дня выборов депутатов заксобрания Новосибирской области в мессенджерах делают рассылку следующего содержания: "С 11 по 13 сентября приходи и голосуй за список №1 (Травников, Карелин, Шимкив), приводи друга и получай за его голос 500 рублей на свой мобильный телефон. После голосования сообщи свои ФИО в WhatsApp или смс на номер 999-....... и получи 500 р. на мобильный".
Дознаватель бердского отдела МВД Виталий Барашков опросил сотрудников редакции: откуда появилась информация, удалось ли связаться с автором размещенного скрина и с щедрыми дарителями денег.
По словам капитала Барашкова, выплату денег за голоса на выборах можно рассматривать как нарушение выборного законодательства, подпадающее под административную статью:
По его словам, полиция постоянно отслеживает ситуацию на выборах, ведет проверку, если поступают жалобы. Но пока такого в Бердске на выборах в заксобрание Новосибирской области не было. Хотя, напомним, трехдневное голосование предполагает, что заполнить бюллетень бердчане могут еще 12 и 13 сентября.
Напомним, что в бердском отделении партии «Единая Россия» заявили, что не имеют отношения к раздаче 500 рублей и назвали сей факт провокацией, «чтобы вызвать скандал на пустом месте».
Глава бердского избиркома Наталья Фокина полагает, что это, скорее всего, фейк, который распространяют соперники партии власти.
- Обратимся в полицию, чтобы там нашли некие исходные данные и авторов рассылки. С одной стороны, первая часть текста не является нарушением — это агитация, призыв голосовать за определенную партию, что не запрещено сегодня. А вторая часть текста о получении 500 рублей — это нарушение выборного законодательства, подкуп избирателей, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.