Ищет торговцев голосами за единороссов Травникова, Карелина и Шимкива по 500 рублей на выборах полиция Бердска

Деньги обещают перевести на мобильник. В бердском отделе МВД начали проверку по факту рассылки сообщения, которое содержит признаки подкупа избирателей, что чревато административной статьей.

Полицейские дежурят на каждом избирательном участке в Бердске и проверяют жалобы о нарушениях на выборах

Бердская полиция 11 сентября начала проверку по факту распространения информации о выплате 500 рублей проголосовавшим за «Единую Россию». Поводом для расследования стала публикация «Курьер. Среда. Бердск». Накануне первого дня выборов депутатов заксобрания Новосибирской области в мессенджерах делают рассылку следующего содержания: "С 11 по 13 сентября приходи и голосуй за список №1 (Травников, Карелин, Шимкив), приводи друга и получай за его голос 500 рублей на свой мобильный телефон. После голосования сообщи свои ФИО в WhatsApp или смс на номер 999-....... и получи 500 р. на мобильный".

Дознаватель бердского отдела МВД Виталий Барашков опросил сотрудников редакции: откуда появилась информация, удалось ли связаться с автором размещенного скрина и с щедрыми дарителями денег.

По словам капитала Барашкова, выплату денег за голоса на выборах можно рассматривать как нарушение выборного законодательства, подпадающее под административную статью:



- Если бы просто было написано: голосуйте за таких-то кандидатов, - это одно, обычная агитация. Но фраза «получи за свой голос деньги на мобильный» содержит признаки корыстного правонарушения. Проводится проверка по данному факту.

По его словам, полиция постоянно отслеживает ситуацию на выборах, ведет проверку, если поступают жалобы. Но пока такого в Бердске на выборах в заксобрание Новосибирской области не было. Хотя, напомним, трехдневное голосование предполагает, что заполнить бюллетень бердчане могут еще 12 и 13 сентября.

Напомним, что в бердском отделении партии «Единая Россия» заявили, что не имеют отношения к раздаче 500 рублей и назвали сей факт провокацией, «чтобы вызвать скандал на пустом месте».

Глава бердского избиркома Наталья Фокина полагает, что это, скорее всего, фейк, который распространяют соперники партии власти.

- Обратимся в полицию, чтобы там нашли некие исходные данные и авторов рассылки. С одной стороны, первая часть текста не является нарушением — это агитация, призыв голосовать за определенную партию, что не запрещено сегодня. А вторая часть текста о получении 500 рублей — это нарушение выборного законодательства, подкуп избирателей, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.