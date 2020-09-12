Давят пешеходов до смерти и увечий автомобилисты на дорогах Новосибирской области

За 8 месяцев 2020 года в регионе зарегистрировано 1426 ДТП, в которых 170 человек погибли и 1769 получили различные травмы. Из них с участием пешеходов произошло 465 дорожных происшествий.

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В Новосибирской области 10 августа завершились профилактические мероприятия «Пешеходный переход», направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, повышение культуры участников дорожного движения. Автоинспекторы с 26 августа усиленно несли службу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, пресекали нарушения правил дорожного движения, являющиеся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий.

В период проведения мероприятия было составлено 947 протоколов на водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам и 1921 административный материал за нарушение ПДД в отношении пешеходов.

Справка

За 8 месяцев 2020 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 1426 ДТП, в которых 170 человек погибли и 1769 получили различные травмы. Из них с участием пешеходов произошло 465 дорожных происшествий.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение пешеходом правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Водителя за непредоставление преимущества пешеходам в соответствии со статьей 12.18 КоАП РФ могут подвергнуть штрафу от 1500 до 2500 рублей.