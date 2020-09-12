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Погиб турист из Новосибирска при сплаве по реке в Горном Алтае

10:39 12.09.2020 Фото: pixabay.com
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На выручку тергруппе отправились местные жители на лошадях и спасатели МЧС. Нужна помощь в транспортировке тела погибшего от черепно-мозговой травмы при опрокидывании катамарана.

Погиб турист из Новосибирска при сплаве по реке в Горном Алтае
Следователи проверят гибель туриста из Новосибирска в Горном Алтае

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда вчера, 11 сентября, отправились на помощь туристам из Новосибирска в Усть-Коксинский район. Об этом сообщает пресс-служба Главное управление МЧС по Республике Алтай.

Ранее сообщалось, что туруппа из шести человек совершала сплав по реке Нижний Кураган в Усть-Коксинском районе и у них произошло ЧП – перевернулся катамаран. Один из туристов получил черепно-мозговую травму и погиб. По предварительным данным, это произошло в труднодоступной местности примерно в 40 км от села Катанда..

По данным на 11 сентября, полученным от тургруппы, ситуация такая: группе удалось пройти 4,5 км пути. Основную часть снаряжения туристы оставили в определенном месте, взяв с собой лишь самое необходимое. До них уже добрались местные жители с лошадьми и продуктами, отправленные из села Катанда родственником одного из туристов для транспортировки оставленного снаряжения. Группа встала на ночлег.

Хотя туристы могут идти самостоятельно, имеют запас продуктов, непосредственной опасности для них нет, все же они находятся в сложной горно-таежной местности и непростых климатических условиях, поэтому и было принято решение отправить к ним спасателей.

Они доберутся до группы к вечеру сегодняшнего дня, 12 сентября, и будут оказывать помощь, в том числе в транспортировке погибшего.

В максимально возможном близком месте туристов дожидается автомобиль ГАЗ-66, чтобы доставить их в Катанду.

Добавим, что группа не была зарегистрирована в ГУ МЧС по Республике Алтай, в страховой компании не застрахована.

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