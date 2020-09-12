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Подозревают COVID-19 у 150 жителей Бердска на 12 сентября. Еще у 65 за последние сутки взяли анализы

10:57 12.09.2020 Фото: pexels.com
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Среди "подозреваемых" на коронавирусную инфекцию в Бердске 98 детей. Всем им поставят диагноз по результатам тестов. Всего зараженных 254 бердчанина.

Подозревают COVID 19 у 150 жителей Бердска на 12 сентября. Еще у 65 за последние сутки взяли анализы
Новых случаев COVID-19 за сутки на 12 сентября не выявили в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Подозревают COVID 19 у 150 жителей Бердска на 12 сентября. Еще у 65 за последние сутки взяли анализы

Скончался 67-летний пациент с COVID-19 за сутки на 12 сентября в Новосибирской области. Жертв коронавируса 390 в регионеПодозревают COVID-19 у 150 жителей Бердска на 12 сентября. Еще у 65 за последние сутки взяли анализыЕщё 1970 новостей

По данным оперативного штаба, на 12 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 150 жителей города, из них детей - 98.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 150 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 252 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 65 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 12 сентября, не выявили новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 254 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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