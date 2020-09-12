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Требует возбудить дело против судьи за взятку в 2,5 млн рублей глава СКР Бастрыкин

11:24 12.09.2020 Фото: СКР
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Речь идет о председателе районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. По версии следствия, она за 20 млн рублей пообещала освободить из СИЗО обвиняемого бизнесмена и попалась с поличным.

Требует возбудить дело против судьи за взятку в 2,5 млн рублей глава СКР Бастрыкин
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.

"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: <...> Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали о задержании федерального судьи по делу о взятке в 20 миллионов рублей, писали и о 25 миллионах. Речь идет о председателе Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.

Как полагает следствие, она запросила эту сумму за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова. Предположительно, сначала его супруга отдала судье 15 миллионов рублей, но затем та якобы потребовала еще 5 миллионов.

Утверждалось, что жена Зубкова обратилась в ФСБ, под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег. Отмечалось, что в результате Добрынину взяли с поличным при получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

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