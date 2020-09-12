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Законно ли требование носить маски детям в школе, разъяснил Роспотребнадзор. Читайте правила

11:36 12.09.2020 Фото: Nso.ru
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В некоторых российских школах требуют от родителей ежедневно заполнять чек-лист о состоянии здоровья ребенка. Этого нет в санитарных правилах. Но есть пункт об изоляции детей при повышенной температуре.

Законно ли требование носить маски детям в школе, разъяснил Роспотребнадзор. Читайте правила
Ученики школ Новосибирской области не носят медицинские маски

В "Российской газете" прошла "Горячая линия", на которой родители, представители федеральных и региональных ведомств обсудили, как в школах начался учебный год?

Речь шла и о том, как должна быть организована в школах защита от распространения новой коронавирусной инфекции. На эти вопросы отвечала Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора. Родители из Ярославля интересовались: правомерно ли требовать, чтобы ученики носили маски за пределами класса?

Ирина Геннадьевна напомнила, что Роспотребнадзор разработал санитарные правила для образовательных организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. "Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, в этих правилах нет", - подчеркнула Ирина Шевкун.

Другую ситуацию активно обсуждает родительское сообщество в Нижегородской области. Она касается госпитализации детей, у которых в школе обнаружили температуру 37 градусов и выше. Если до родителей учителя не дозвонятся, то ребенка могут увезти в больницу. Это подтвердил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Родители спрашивают: где потом искать ребенка, которого увезла скорая? А если он в школу не берет с собой телефон? Насколько правомочны эти действия?

"Согласно нашим правилам, - авторитетно заявила Ирина Шевкун, - если у ребенка была выявлена температура в школе, он должен быть немедленно переведен в отдельное помещение".

Недавно "Российская газета" писала, что в школах Ивановской области от учеников требуют чек-листы - справки о состоянии здоровья. Только ежедневно их должны заполнять не медработники, а родители. Там восемь пунктов. И нужно указать не только, была ли у ребенка температура или нет, но и выезжал ли он в этот день за пределы региона и на каком транспорте. Как Роспотребнадзор к таким циркулярам относится?

"Это не может быть выходом из положения, - считает Ирина Шевкун. - Такого требования в наших санитарных правилах нет. Если у нас прописано, что должна быть организована термометрия на входе в организацию, то заменять ее некими чек-листами нельзя. Потому что сразу возникает вопрос: этот чек-лист заполнялся родителям накануне вечером или утром".

Возможно, предположила представитель Роспотребнадзора, в школе решили применить такие чек-листы с тем, чтобы быть уверенными, что ребенок не контактировал, не выезжал или еще что-то. "Но в любом случае, - подчеркнула Ирина Шевкун, - эти чек-листы не могут заменять тех требований, которые прописаны в санитарных правилах Роспотребнадзора. Они не отменяют необходимость прохождения утреннего фильтра на входе в школу, это недопустимо".

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