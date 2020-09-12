Розыск: Пропавшую без вести Наталью Тетенкову со шрамом на лице в СНТ Бердска уже 3 недели ищут полиция и волонтеры

Бердская полиция объявила в федеральный розыск бесследно исчезнувшую 23 августа 44-летнюю женщину. Она ушла с дачи в "Мечте", позже ее видели в общежитии на ул. Боровой.

Ориентировку на пропавшую расклеили по Бердску

Пропала #Тетенкова_Наталья_Сергеевна, 44 года, Бердск, Новосибирская область. С 23 августа 2020 года местонахождение неизвестно.

Если вам что либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно бесплатно), просят волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", полиция объявила ее в федеральный розыск.

Родственники 44-летней Натальи Тетенковой все еще надеются на помощь очевидцев, в первую очередь, из числа жителей бердских дач в районе водозабора на Обском море.



￼Она ушла из их дома в СНТ«Мечта» и пошла по дороге в направлении Бердска.

Предположительно, Наталья остановила попутку у поворота на Сосновку. Позже похожую по приметам женщину видели в общежитии на ул. Боровой в Бердске.

Полиция отрабатывает все версии и варианты.

Приметы пропавшей: возраст 44 года, рост 164 см, была одета в белую куртку, белые кроссовки, трико чёрного цвета. При себе имела сумку через плечо. Из особых примет - шрам над бровью.