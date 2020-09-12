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Передачки несут арестанту Ефремову и написали 100 писем в СИЗО поклонники актера

12:56 12.09.2020 Фото: Википедии
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Но лимит он уже исчерпал. Осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП сидит в 4-местной камере с телевизором и холодильником, играет с сокамерниками в теннис и вполне доволен содержанием.

Передачки несут арестанту Ефремову и написали 100 писем в СИЗО поклонники актера
Сидельцу Михаилу Ефремову паломники несу еду в СИЗО

Михаила Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную. Актер осужден на восемь лет за смертельное ДТП. С 8 сентября он отбывает наказание в СИЗО-5. Меж тем сотрудники изолятора говорят, что к актеру началось паломничество.

"Михаил Ефремов теперь сидит в четырехместной камере. До него там были два человека. Актер стал третьим", - сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов.

По его словам, именитый артист всем доволен и ни в чем не нуждается. В камере есть холодильник и телевизор. "Один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой - по делу, связанному со строительством. Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные", - цитирует Иванова RT.

Во дворике, куда Ефремова с сокамерниками выводят на прогулки, есть теннисный стол. Актер с удовольствием играет с соседями.

Меж тем в первые дни пребывания в СИЗО актер получил более 100 писем от поклонников. Он пообещал ответить на каждое послание в ближайшие дни.

"Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество. Простые люди несут передачи. А одна бабушка испекла пирог. Однако ничего этого в СИЗО принять не могут. Дело в том, что за несколько дней месячный лимит в 30 кг на передачи Михаил Олегович уже исчерпал", - уточнил член ОНК. Ефремов рассказал членам ОНК о ходе поисков нового адвоката

Актер также рассказал о ходе поисков новых адвокатов, которые будут представлять его в суде апелляционной инстанции. От дальнейшего сотрудничества с Эльманом Пашаевым он отказался. "Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие", - сказал артист. Он уточнил, что решение вопроса о выборе защитника доверил своей супруге Софье Кругликовой.

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