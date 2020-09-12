Выброси эти продукты немедленно, чтобы прожить долго и счастливо

Российские ученые разработали особую диету для тех, кто хочет до старости сохранять бодрость духа. Оптимизм и здоровье вам обеспечены!

Учёные рассказали, что нельзя есть, чтобы прожить долго и счастливо

Геронтолог поведал Лайфу, чем хорошо яйцо всмятку, что не стоит есть на обед и что должно быть на столе каждый божий день.

В АНО "Научно-исследовательский медицинский центр "Геронтология" подробно рассказали, что едят оптимисты и долгожители. По словам заместителя директора научной организации Андрея Ильницкого, он и его коллеги разработали особую диету для тех, кто хочет жить долго и сохранять бодрость духа. Они назвали её резилиенс-диетой — от английского слова resilience, что значит "стойкость".

Это новое слово пришло из психопатологии. Оно означает способность человека в преклонном возрасте преодолевать жизненные трудности, то есть это возрастная жизнестойкость. Сейчас считается, что это понятие не столько поведенческое, сколько биологическое. Есть у людей некая генетическая предрасположенность к тому, чтобы преодолевать жизненные неурядицы. Оказывается, эту жизнеспособность может формировать сам человек. И в основе этого находится правильный образ жизни.

Напомним, геронтологи — это люди, которые изучают процесс старения и ищут способы как можно дольше сохранить молодость. Питание в этом играет огромную роль, подчеркнул Андрей Ильницкий. Итак, что готовим сегодня?

Завтрак

Во-первых, каша. Лучше всего овсяная или гречневая. Если совсем не любите ни ту ни другую — пусть будет хотя бы рисовая. Во-вторых, яичница. Поклонников глазуньи с жидким желтком можно поздравить: учёный официально подтвердил, что она намного полезнее омлета и любого блюда из яйца, где желток проходит полную и окончательную термообработку.

80% витамина D, который поступает с пищей, содержится в яичном желтке. Причём именно в глазунье, а не в омлете, где этот витамин разрушается. Недостаток витамина D приводит к снижению силы мышц, а для жизнестойкости очень важно, чтобы человек двигался.

Из напитков вполне можно позволить себе чашку кофе, только желательно одну. А ещё, по словам геронтолога, очень правильно заваривать всяческие ароматные зелёные и травяные чаи.

В зелёном чае содержится урсоловая кислота. Она участвует в профилактике саркопении — это снижение мышечной силы и выносливости. В современной геронтологии принято считать, что человек стареет не тогда, когда у него появляются морщины, а когда ему становится трудно передвигаться.

Обед

Суп — с минимальным содержанием картошки или лапши и на нежирном бульоне. Самое лучшее — на куриной грудке. Кстати, учёный всем советует есть больше именно белого мяса (курятины, индейки, крольчатины) и как можно меньше говядины, свинины и прочего красного мяса.

Красное мясо вызывает ускорение развития атеросклероза и усиливает риск появления онкологических заболеваний. К примеру, у мужчин усиливает развитие рака предстательной железы.

Ещё одна вещь, о которой много говорят, но которую мало делают. Это рыба. Надо есть рыбу. Особенно морскую, сказал учёный.

В ней не только белок, но и больше полинасыщенных жирных кислот, они защищают внутреннюю выстилку сосудов — эндотелий — от повреждений. Если в неделю съедать, к примеру, по 300 граммов сардин в собственном соку (три-четыре банки) в течение трёх месяцев, это достоверно улучшает когнитивные способности.

Красное, жёлтое, зелёное, хрустящее

Эти слова, по твёрдому убеждению профессора Ильницкого, должен повторять про себя каждый при входе в супермаркет. И двигаться при этом надо явно не в сторону колбас и сосисок. В идеале нужно в день поглощать хотя бы 200 граммов фруктов и 300 граммов овощей. Замороженные тоже подходят. А вот маринованные — не очень. Так что обязательно каждый день, в любую погоду и при любом настроении — свежий салат. Заправлять его лучше не сметаной или майонезом, а оливковым или другим растительным маслом. Особенно прекрасно посыпать сверху всякими орешками и семечками. В них растительный белок — тоже полезная вещь.

И да, жизнестойкие люди редко едят картошку. Для сохранения бодрости духа геронтологи позволяют лишь граммов 30 в день. Интересно, это сколько? Полкартофелины? В общем, по науке идеальный гарнир — это овощи.

А хлеб?

Пару кусочков можно. Желательно ржаной и грубого помола.

А компот?

Обязательно, тем более что это очень просто: засыпать дно кастрюли нарезанными фруктами и ягодами, немного добавить сахара, залить водой, довести до кипения и буквально через пару минут выключить. На десерт профессор Ильницкий разрешает шоколадку, но тёмную. О! А давайте сделаем фондю! Растопим тёмный шоколад и будем в него макать кусочки фруктов. Душевно.

Ужин

Тут действуют все обеденные заветы насчёт рыбы, овощей, фруктов и прочего. Есть важное замечание — без алкоголя. Во всяком случае, чем меньше, тем наутро оптимистичнее и свежее. Перед сном — творог, йогурт, сыр и прочие кисломолочные продукты.

В общем-то, ничего сложного и сверхъестественного в этой диете нет, правда? Разве только без картошки как-то странно. И макаронных изделий тоже не существует в мире тех, кто радуется жизни и рассчитывает это делать долго. А ещё нужно ходить и бегать на воздухе. Каждый день. Погоня за общественным транспортом не в счёт. Надо именно долго бежать или идти, чтобы за неделю выходило хотя бы два с половиной часа.