Скандал: Лишить безработных "тунеядцев" пособий потребовала глава отделения "Единой России"

Лидер вольских единороссов в Саратовской области Татьяна Ковинская позавидовала потерявшим работу в коронавирус, посчитав деньги в их карманах и сославшись на хорошую помощь от Путина.

Оскандалившаяся вольская единоросска заявила, что хотела не лишить пособий «бездельников»-жителей, а помочь им с работой

Глава вольского районного отделения партии «Единая Россия» Саратовской области, секретарь собрания депутатов муниципалитета Татьяна Ковинская прокомментировала свои вызвавшие скандал слова о том, что лишившиеся работы в период коронавирусной эпидемии жители - «тунеядцы», которых «нужно лишать всех пособий», если они не согласятся на предложенную работу.

Комментарий единоросски предоставила РИА Новости пресс-служба отделения партии в Саратовской области.

«Опубликованная фраза была вырвана из контекста и не отражает сказанного мной. На совещании предложила усилить работу всех ответственных структур, чтобы помочь с трудоустройством. Не выступала за отмену мер социальной поддержки, а подняла важный для всех жителей вопрос. Ведь пособия по безработице выплачиваются ограниченное количество времени, поэтому важно помочь жителям с подбором постоянных вакансий», - заявила Ковинская.

В свою очередь журналисты отмечают, что, согласно декларации, в прошлом году глава вольских единороссов заработала 977,3 тысячи рублей, что немного меньше, чем в 2018 году.

Накануне скандал с Ковинской прокомментировал глава саратовского реготделения «ЕР» Николай Панков. Он также заметил, что цитату Ковинская назвала вырванной из контекста. При этом единоросс подчеркнул, что партия проведет проверку высказываний вольского депутата.

На одном из совещаний в администрации замглавы по экономике Людмила Бондаренко озвучила информацию, что на начало сентября текущего года в районе признаны безработными почти 3000 человек. Все они стоят на учёте в Центре занятости. И это при том, что в январе всего на учёте было 559 граждан. Большая часть из безработных лишились её в период распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с Указом президента все они получают пособие, равное минимальному размеру оплаты труда - 12130 рублей, а при наличии несовершеннолетних детей дополнительные выплаты по 3000 рублей на каждого ребёнка. Данные пособия в настоящее время получают 1252 человека на 1998 детей. За отчётный период безработным было выплачено в качестве пособий 84 миллиона рублей. И это при том, подчеркнула замглавы, что в районе около тысячи вакансий.

На этот факт отреагировала присутствующая на совещании секретарь муниципального Собрания и местный партийный лидер Татьяна Ковинская.

-Так зачем же им работать при таких-то выплатах! - заявила она. - Сначала надо им работу предлагать, а если не захотят, значит, нужно лишать их всех пособий, - предложила Татьяна Николаевна.- А у нас очень гуманное государство, очень-очень гуманное. Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят.

Начальник правового управления Людмила Меремьянина рассказала, что к ней обращались по трудоустройству на должность консультанта, но услышав размер заработной платы, говорили, что она равна пособию по безработице, и безвозвратно уходили.

После чего Татьяна Ковинская вновь "заглянула" в чужой карман, заявив, что часть "бездельников", стоящих на учёте и получающих пособие, в то же время имеют «левый заработок».

Подискутировав об имеющихся в районе предприятиях и нехватке на них кадров, участники совещания пришли к выводу, что необходимо сопоставить данные по невостребованным вакансиям с информацией о тех, кто стоит на бирже труда.