Погиб пилот при крушении аэроплана: БЕКАС Х32 опрыскивал поля и рухнул

В Мичуринском районе разбился аэроплан, пилот погиб

11 сентября в 19 часов 28 минут в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о жесткой посадке аэроплана в поле Мичуринского района. По прибытии на место происшествия оперативной группы Мичуринского пожарно-спасательного гарнизона была проведена разведка, в ходе которой установлено, что произошло падение аэроплана БЕКАС Х32.

В результате падения аэроплана погиб пилот. На месте падения аэроплана работала пожарно-спасательная часть № 7, оперативная группа Мичуринского пожарно-спасательного гарнизона.

Легкомоторный самолёт производил сельскохозяйственные работы по опрыскиванию полей. А из-за неправильно выбранной высоты полета задел высоковольтные провода. После падения, возгорания не последовало.