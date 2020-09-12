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Погиб пилот при крушении аэроплана: БЕКАС Х32 опрыскивал поля и рухнул

14:34 12.09.2020 Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области
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ЧП произошло в Тамбовской области. Из-за неправильно выбранной высоты полета воздушное судно задело высоковольтные провода.

Погиб пилот при крушении аэроплана: БЕКАС Х32 опрыскивал поля и рухнул
В Мичуринском районе разбился аэроплан, пилот погиб

11 сентября в 19 часов 28 минут в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о жесткой посадке аэроплана в поле Мичуринского района. По прибытии на место происшествия оперативной группы Мичуринского пожарно-спасательного гарнизона была проведена разведка, в ходе которой установлено, что произошло падение аэроплана БЕКАС Х32.

В результате падения аэроплана погиб пилот. На месте падения аэроплана работала пожарно-спасательная часть № 7, оперативная группа Мичуринского пожарно-спасательного гарнизона.

Легкомоторный самолёт производил сельскохозяйственные работы по опрыскиванию полей. А из-за неправильно выбранной высоты полета задел высоковольтные провода. После падения, возгорания не последовало.

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