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СМИ: Пашаев навязал себя Ефремову за 11 млн рублей после смертельного ДТП

14:44 12.09.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
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Адвокат получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования. Есть сведения, что он вернул значительную часть из уплаченных ему денег семье актера.

СМИ: Пашаев навязал себя Ефремову за 11 млн рублей после смертельного ДТП
Адвокат Пашаев пообещал Ефремову за 11 млн рублей добиться мягкого наказания

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги актеру Михаилу Ефремову, пообещав ему за 11 млн руб. добиться мягкого наказания за ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении актера.

"Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых, - рассказал собеседник агентства. - Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП". Он уточнил, что за эту сумму адвокат пообещал результат, который устроит Ефремова.

Ранее источник сообщил, что Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание - либо приговор, не связанный с лишением свободы, либо колонию-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время.

Как сообщили в ОНК, Ефремов остался недоволен работой Пашаева и заявил, что адвокат его подставил на восемь лет, хотя обещал другое.

Пашаев сообщил, что защищал Ефремова бесплатно и заранее его предупредил, что суд первой инстанции назначит ему 7-8 лет колонии. Но, по словам Пашаева, он смог бы развалить это дело в Верховном суде. Адвокат уже обжаловал приговор, в своей жалобе он просить его отменить. В течение ближайших дней Пашаев обещает подать развернутую жалобу. При этом Ефремов заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет предоставлять его интересы в апелляции.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что Пашаев вернул значительную часть из уплаченных ему денег семье Ефремова.

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