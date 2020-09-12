Смачно оплевала машину и попала на видео дама в Новосибирске. Не понравилось, как припаркована?

Женщина обильно сплюнула на машину, припаркованную во дворе. Странные действия прохожей смутили хозяйку машины и удивили жителей Новосибирска.
Сибирячка, возмущенная тем, как припаркована машина, решила действовать основательно. Набрав что-то в рот, она направилась к автомобилю и обильно сплюнула на лобовое стекло. Видео с необычным поступком женщины опубликовал АСТ-54
«Мой автомобиль пострадал от странных действий удивительной женщины. И вот как с такими быть, посоветуйте, пожалуйста?» – написала хозяйка машины.
В комментариях под постом новосибирцы уже оценили удивительные способности сибирячки.
«Женщина-дракон?» – написал Александр.
«Ну хоть не подожгла», – поддержал Микха.
«Что это было?» – удивилась Юлия.
Большинство пользователей пришли к выводу, что на такие странные действия женщину спровоцировало то, как припаркован автомобиль. Но метод расправы, который она выбрала, весьма необычный.