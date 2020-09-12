Розыск: пропавшего 12-летнего голубоглазого Павла Яковлева неделю ищут в Новосибирске

О начале поиска ребенка сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Мальчик был одет в темную кофту с белым принтом и капюшоном, оранжевую футболку, темноее трико и черные кеды.

Мальчик 2008 г. р. пропал в Центральном районе столицы Сибири. Его зовут Павел Яковлев

12-летний мальчик пропал в Новосибирске. О его местонахождении ничего неизвестно с 6 сентября 2020 года.

Мальчик 2008 г. р. пропал в Центральном районе столицы Сибири. Его зовут Павел Яковлев. О начале поиска ребенка сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 135 см, худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза.

Павел был одет в темную кофту с белым принтом и капюшоном. Под ней была оранжевая футболка. На ногах – темное трико и черные кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел после 6 сентября 2020 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт») или 112.