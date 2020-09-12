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Видео с места кровавой бойни появилось в Сети: Психбольная зарезала на продуктовом рынке продавца. 18+

15:56 12.09.2020 Фото: Скриншот с видео
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Жительница Самары напала с ножом на пенсионера, который скончался на месте, и на прохожего. Он находится в больнице. Неадекватную женщину задержали.

Видео с места кровавой бойни появилось в Сети: Психбольная зарезала на продуктовом рынке продавца. 18+
На месте кровавой бойни на самарском рынке

В социальных сетях появилось видео с места убийства мужчины на продуктовой базе Ракита. 11 сентября в Зубчаниновке под Самарой произошла трагедия. Местная жительница нанесла ножевые ранения двум мужчинам. Более молодой из них сейчас находится в больнице, а 64-летний пенсионер скончался.

Мужчина жил один на улице Грузовой. Всегда следил за порядком у себя дома, во дворе и огороде. Соседи говорят, что он был вежливы и кротким человеком. Всегда здоровался с людьми. Его часто можно было увидеть на Ракитовском рынке, где он торговал старыми книгами.

Убийцей оказалась местная женщина, которая живет прямо напротив рынка в одном из пятиэтажных многоквартирных домов. Местные поговаривают, что она была психически нездорова, передает samaraonline24.ru.

По некоторым данным, у женщины недавно умерла мать, после чего у нее серьезно помутился рассудок, хотя странности замечали и до этого. После смерти матери женщина пыталась убить и брата с сестрой. Очевидцы сообщают, что она могла спокойно разгуливать по улицам с ножом и никто на это не обращал внимания. В этот раз, к сожалению, все закончилось трагично.

После ЧП женщину сразу задержали. В настоящее время Следственный комитет устанавливает причины и мотивы преступления.

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