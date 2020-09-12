"Страшнее атомной войны": напугали китайцы новым российским оружием весь мир

"Страшнее ядерной бомбы": китайское CМИ оценило новое оружие России

Стратегические комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат" заменят собой системы предыдущих поколений в ближайшее время, и таким образом состоится масштабное перевооружение РВСН России.

По мнению китайского издания Sina, существующая система ПРО США противостоять этим новым разработкам не в состоянии. Как отмечает автор, еще недавно все эти три комплекса воспринимались как "чудо", а сейчас они либо приняты на вооружение, либо проходят испытания. Напомним, подвижный стратегический комплекс PC-24 "Ярс" стоит на вооружении РВСН с 2009 года (представлен и в шахтном варианте), первый полк с гиперзвуковыми "Авангардами" заступил на боевое дежурство в конце прошлого года, а что касается "Сарматов", то на данный момент идет подготовка к летным испытаниям.

Особое внимание автор материала уделил ракетному комплексу "Авангард". На испытаниях он разогнался до скорости в 27 Махов, а это значит, что ракета способна долететь до Вашингтона за 15 минут. "За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе", - иронизирует автор статьи. Также "Авангард" легко преодолевает системы противоракетной обороны морского и наземного базирования. В результате эти две характеристики - скорость удара и неспособность ее перехватить - делают ракету "Авангард" даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба ("Авангарды" могут оснащаться как ядерным, так и не ядерным боеприпасом).

В то же время США в области гиперзвуковых ракет не осуществили ничего из запланированного: до настоящего времени им не удалось разработать ни одной гиперзвуковой ракеты.