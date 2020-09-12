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Ошибка в учебнике чуть не лишила школьницу 100 баллов на ЕГЭ

16:43 12.09.2020 Фото: pixabay.com
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Выпускнице сняли один балл за определение социальной мобильности. По словам школьницы, она выучила понятие наизусть по учебнику. Апелляционную комиссию удивило данное в книге определение.

Ошибка в учебнике чуть не лишила школьницу 100 баллов на ЕГЭ
Девочке засчитали один балл — в результате она получила 100 баллов по обществознанию

Воронежская школьница доказала, что в федеральном учебнике по обществознанию допустили ошибку, и получила на ЕГЭ 100 баллов, сообщают "Вести Воронеж".

Девушка получила на экзамене 99 баллов — один балл ей сняли за определение социальной мобильности. По словам школьницы, она выучила понятие наизусть по учебнику, вместе с которым и отправилась на апелляцию. Комиссию удивило данное в книге определение.

Там сказано, что социальная мобильность связана только с изменением социального статуса. По словам доцента кафедры социологии ВГУ Александра Довейко, это усеченный подход, а авторы книги, считает он, хотели упростить понятие.

"Но упрощать задачу — не значит сделать ее так, что она потом не годится для решения конкретных вопросов", — сказал эксперт.

Конфликтная комиссия, разбиравшая апелляцию школьницы, сообщила авторам учебника об ошибке, чтобы они ее исправили. Девочке засчитали один балл — в результате она получила 100 баллов по предмету.

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