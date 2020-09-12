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Новый вид мошенничества с картами при помощи голосового меню появился в России

16:57 12.09.2020 Фото: pixabay.com
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Номера телефонов клиентов и номера их банковских карт оказались в сети после того, как была раскрыта клиентская база Joom, из-за чего данные утекли в открытый доступ.

Новый вид мошенничества с картами при помощи голосового меню появился в России
Появилась новая схема банковского мошенничества с помощью голосового меню

Центробанк предупредил финансовые учреждения России о появлении новой схемы мошенничества с использованием голосового меню, сообщает РБК. Об этом стало известно после того, как пользователям одного из банков стали звонить мошенники, которые знали точное количество средств на счетах своих жертв.

Злоумышленники звонили с использованием интерактивного голосового меню, подменяя номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали остаток средств на картах, вводя последние четыре цифры номеров карт.

Потом мошенники звонили клиентам и представлялись сотрудниками банка. Чтобы подтвердить свою якобы «подлинность», они называли гражданам остаток средств на их счетах. Все дело в том, что номера клиентов и номера их банковских карт оказались в сети после того, как была раскрыта клиентская база Joom, из-за чего данные оказались в открытом доступе.

ЦБ после случившего посоветовал банкам усложнить аутентификацию для своих клиентов.

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