Как сообщили участники группы «АвтоБердск» ВКонтакте, дорожные работы развернулись на улицах Боровая и Комсомольская. Напомним, итоги голосования по «Народному бюджету», которое состоялось 1 июля одновременно с народным одобрением поправок в конституцию, 3 июля подвёл замглавы Бердска Владимир Захаров. — Вчера комиссия подсчитала голоса бердчан: всего проголосовали 23 320 человек. Определились два лидера — это дороги (6 954 голосов) и медицина (5 452), — со ссылкой на Захарова писал сайт «Свидетель». К сентябрю власти региона определились с суммой, выделенной на дороги по «Народному бюджету». Освоить 15 миллионов предполагается нынешней осенью. Начальник отдела контроля и качества управления ЖКХ Бердска Евгений Крашенинников сообщил, что на средства «Народного бюджета» будут отремонтированы дороги на улицах Комсомольская (участки от ул. Горького до ул. Лелюха и от ул. Первомайской до ул. Ленина), Боровая (от ул. Павлова до Богоявленского храма), Рогачева (от ул. Боровой до ул. Красная Сибирь), Островского (неотремонтированный участок), Красноармейская (от ул. Павлова до ул. Советской). Работы завершатся до конца сентября. На некоторых из указанных участков дорожные работы уже начались на этой неделе. По сообщению автомобилистов, срезается старый асфальт на Боровой и Комсомольской. А вчера, 12 сентября, вечером дорожные строители не без гордости сообщили в группе «АвтоБердск» ВКонтакте о начале асфальтирования участка улицы Боровой от Павлова до храма и прислали фото с места события.
Как сообщили участники группы «АвтоБердск» ВКонтакте, дорожные работы развернулись на улицах Боровая и Комсомольская.
Напомним, итоги голосования по «Народному бюджету», которое состоялось 1 июля одновременно с народным одобрением поправок в конституцию, 3 июля подвёл замглавы Бердска Владимир Захаров.
— Вчера комиссия подсчитала голоса бердчан: всего проголосовали 23 320 человек. Определились два лидера — это дороги (6 954 голосов) и медицина (5 452), — со ссылкой на Захарова писал сайт «Свидетель».
К сентябрю власти региона определились с суммой, выделенной на дороги по «Народному бюджету». Освоить 15 миллионов предполагается нынешней осенью.
Начальник отдела контроля и качества управления ЖКХ Бердска Евгений Крашенинников сообщил, что на средства «Народного бюджета» будут отремонтированы дороги на улицах Комсомольская (участки от ул. Горького до ул. Лелюха и от ул. Первомайской до ул. Ленина), Боровая (от ул. Павлова до Богоявленского храма), Рогачева (от ул. Боровой до ул. Красная Сибирь), Островского (неотремонтированный участок), Красноармейская (от ул. Павлова до ул. Советской). Работы завершатся до конца сентября.
На некоторых из указанных участков дорожные работы уже начались на этой неделе. По сообщению автомобилистов, срезается старый асфальт на Боровой и Комсомольской. А вчера, 12 сентября, вечером дорожные строители не без гордости сообщили в группе «АвтоБердск» ВКонтакте о начале асфальтирования участка улицы Боровой от Павлова до храма и прислали фото с места события.