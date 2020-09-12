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Свозят избирателей автобусами и выдают лишние бюллетени: избирком обратился в полицию Новосибирска

17:15 12.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отделение КПРФ намерено аннулировать результатов выборов в Ленинском районе Новосибирска из-за нарушений при выдаче бюллетеней - избирателям из других территорий.

Свозят избирателей автобусами и выдают лишние бюллетени: избирком обратился в полицию Новосибирска
Новосибирский избирком обратился в полицию с просьбой проверить факты подвоза избирателей

Избирательная комиссия Новосибирской области обратилась в полицию для проверки сообщений о подвозе избирателей на выборах в городской совет Новосибирска, которые проходят в городе с 11 по 13 сентября. Об этом сообщила журналистам в субботу председатель регионального избиркома Ольга Благо.

Ранее "Тайга.инфо" сообщала о подвозе избирателей на участке № 1839 и № 1949 в Советском районе Новосибирска. По данным СМИ, был замечен подвоз 15 человек на микроавтобусе.

"По этим публикациям направлены обращения в правоохранительные органы, которые должны заниматься проверкой этих фактов. Проверка проводится", - сказала Благо.

Нарушения при выдаче избирательных бюллетеней
Избирательная комиссия Новосибирской области зафиксировала нарушения при выдаче бюллетеней на выборах в законодательное собрание региона гражданам, не обладающим активным избирательным правом, то есть голосующим вне пределов своего округа, рассказала председатель регионального избиркома.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что новосибирское отделение КПРФ намерено подать просьбу об аннулировании результатов выборов в Ленинском районе Новосибирска из-за нарушений при выдаче бюллетеней. По данным СМИ, жители других территорий, голосовавшие по открепительным листам, при входе на участок получали по три бюллетеня для голосования вместо одного положенного.

"Я хотела обратить внимание на одно нарушение, которое действительно было, но было пресечено и никак не повлияет на итоги голосования на избирательном участке в Ленинском районе. По растерянности член комиссии, который выдавал бюллетени по списку прикрепленных по месту жительства, выдал по два бюллетеня нескольким избирателям, не обладающим активным избирательным правом на округе", - сказала Благо.

Она отметила, что на участок сразу же выехала избирательная комиссия, урну с бюллетенями опечатали, дальнейшее голосование проводилось в другую урну.

В субботу в регионе стартовал второй день досрочных выборов. Основной день голосования состоится в воскресенье, 13 сентября.

Выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва проходят с 11 по 13 сентября. Для участия в них зарегистрировались 260 кандидатов. После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года выборы в горсовет проходят по мажоритарной системе - избираются 50 депутатов по одномандатным округам. Участие в выборах принимают 11 партий.

В Бердске выбирают депутатов законодательного собрания Новосибирской области. Бердская полиция ищет продавцов голосов за "Единую Россию", сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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