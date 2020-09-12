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Укатил банкомат с 2,6 млн рублей у всех на виду из магазина. Купил Mercedes и отдохнул на море

17:31 12.09.2020 Фото: pixabay.com
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Неизвестный обмотал терминал пленкой и выкатил его из торговой точки в Уфе под видом технического работника банка. Задерживать подозреваемого пришлось со спецназом.

Укатил банкомат с 2,6 млн рублей у всех на виду из магазина. Купил Mercedes и отдохнул на море
Похититель банкомата в Башкирии дал признательные показания

Задержан 27-летний подозреваемый в краже почти трех миллионов рублей, которые он похитил из магазина на глазах у всех вместе с банкоматом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

По информации ведомства, в середине июля в отдел полиции №4 Уфы поступило сообщение о том, что из супермаркета по улице Ахметова неизвестный похитил банкомат, в котором находилось 2 600 000 рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Полицейские выяснили, что неизвестный мужчина обмотал терминал пленкой и выкатил его из торговой точки под видом технического работника финансового учреждения. Они пришли к выводу, что злоумышленник основательно подготовился к преступлению. Во время оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что по пути следования к месту, где был распилен терминал, злоумышленник три раза менял грузовик и водителей. Гараж, в котором недолгое время хранился банкомат, был арендован.

Благодаря целенаправленной скрупулезной работе, детали которой не раскрываются, удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Аургазинского района, которого полицейским и бойцам спецназа пришлось вытаскивать из люка его Mercedes S350, поскольку мужчина заперся в автомобиле. Сейчас молодой человек дал признательные показания, уточнила пресс-служба.

По предварительным данным, задержанный сразу после кражи успел съездить на море. Вернувшись, мужчина приобрел дорогую иномарку, деньги на которую, по его версии, он собрал еще до совершения кражи. Это предстоит проверить следователям, пока автомобиль изъят.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

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