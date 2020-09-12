Довели до самоубийства: покончил с собой 10-летний мальчик из благополучной семьи

Утром мальчик ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым. СК Пензенской области расследует, кто довел ребенка до суицида.

Заведено дело о доведении до самоубийства после гибели ребенка под Пензой

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения мертвым 10-летнего ребенка в Кузнецке Пензенской области, сообщила прокуратура региона.

"В связи с обнаружением 11 сентября 2020 года в Кузнецке тела ребенка 2010 года рождения… на контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка органом предварительного расследования по части 2 статьи 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению прокурора области прокуратура Кузнецка проводит проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики.

"В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мальчик учился в третьем классе местной школы.

"Утром мальчик ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым. Предположительно, покончил с собой. Семья хорошая, полная, работающая, не пьющая. В семье есть еще один ребенок", - рассказал собеседник агентства.