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Довели до самоубийства: покончил с собой 10-летний мальчик из благополучной семьи

17:44 12.09.2020 Фото: СКР
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Утром мальчик ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым. СК Пензенской области расследует, кто довел ребенка до суицида.

Довели до самоубийства: покончил с собой 10 летний мальчик из благополучной семьи
Заведено дело о доведении до самоубийства после гибели ребенка под Пензой

Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после обнаружения мертвым 10-летнего ребенка в Кузнецке Пензенской области, сообщила прокуратура региона.

"В связи с обнаружением 11 сентября 2020 года в Кузнецке тела ребенка 2010 года рождения… на контроле органов прокуратуры находится расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти ребенка органом предварительного расследования по части 2 статьи 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению прокурора области прокуратура Кузнецка проводит проверку исполнения требований законодательства органами системы профилактики.

"В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, мальчик учился в третьем классе местной школы.

"Утром мальчик ушел в школу, а вечером родители, вернувшись с работы домой, обнаружили его мертвым. Предположительно, покончил с собой. Семья хорошая, полная, работающая, не пьющая. В семье есть еще один ребенок", - рассказал собеседник агентства.

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