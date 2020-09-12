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На видео убитую дорогу по ул. Промышленной сняли в Бердске. К президентским выборам отремонтируют?

18:06 12.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане возмущены: дорога совершенно непроездная, хотя по ней ездит общественный транспорт. Горожане рассуждают, кто должен ремонтировать проезжую часть и зачем нам власть.

На видео убитую дорогу по ул. Промышленной сняли в Бердске. К президентским выборам отремонтируют?
Дороги к "Колорлону" в Бердске фактически не существует

Наталья Ильина поделилась впечатлениями и видео от поездки по улицам Химзаводской  и Промышленной в Бердске. Автомобилистку, которая, по ее признанию, "раз в тысячу лет" выезжает в гипермаркет "Колорлон", поразила убитые дороги.

Наталья возмущена тому, что по этим дорогам проложены маршруты общественного транспорта и ездят маршрутки с пассажирами.

-Вчера довелось прокатиться по дороге от "Колорлона" до Химзаводской. Мы в шоке от дорожного покрытия. Куда смотрят власти и почему даже владельцы 12 маршруток молчат?!! - высказалась бердчанка, подтвердив свои слова видео.

В группе "Курьер. Среда. Бердск" во Вконтакте тема вызвала живой интерес и обсуждение.

Елена Репина:
-Руководство Колорлона предлагало отремонтировать этот участок дороги - им отказали в нашей администрации.

Ирина Полякова:
-Елена, странные люди в администрации. Хотя, что странного, от Колорлона денег не поимеют, а от ремонта дороги за счёт государства можно и в карман что-то положить.

Александр Сибиряк:
-На тот участок дороги деньгу выделяют, только вот куда она оседает, непонятно. Уже лет пять как грозятся капитально отремонтировать со словами "деньги выделены, в этом году все будет".

Ирина Полякова:

-Там не только маршрутки, но и несколько предприятий. Может, им сброситься вместе с колорлоном и самим отремонтировать этот участок: ул. Промышленная километр "дороги".

Марина Андреева:
-Ирина, может, тогда всё сами жители будут делать, зачем нам тогда госорганы в Бердске? Чтобы дань собирать и ничего не делать?

Николай Голуб:
- Зачем мы платим налоги, если на все сбрасываться?

Светлана Иванова:
-А куда эта дорога ведет и кто по ней ездит.

Анастасия Толмачева:

- Самая ужаснейшая "дорога", если это вообще можно назвать дорогой......

Ирина Сергеева:
-Конечно, ведь дорога на мусорный полигон новый важнее.

Марина Андреева:
-Лет 10 дорога в таком состоянии.

Илья Рыжов:
- Она всегда в таком состоянии. Её нет на балансе города. Чиновники говорили, что бизнес, который там расположен, сам должен всё ремонтировать, а чиновники только зарплату будут получать за то, что ...  протирают в кабинетах

Евгений Бззылев:

-Да снять бы все руководство, они о выборах думают - какая дорога...

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Какие дороги в Бердске самые убитые?

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