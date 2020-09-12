На видео убитую дорогу по ул. Промышленной сняли в Бердске. К президентским выборам отремонтируют?

Наталья Ильина поделилась впечатлениями и видео от поездки по улицам Химзаводской и Промышленной в Бердске. Автомобилистку, которая, по ее признанию, "раз в тысячу лет" выезжает в гипермаркет "Колорлон", поразила убитые дороги.
Наталья возмущена тому, что по этим дорогам проложены маршруты общественного транспорта и ездят маршрутки с пассажирами.
-Вчера довелось прокатиться по дороге от "Колорлона" до Химзаводской. Мы в шоке от дорожного покрытия. Куда смотрят власти и почему даже владельцы 12 маршруток молчат?!! - высказалась бердчанка, подтвердив свои слова видео.
В группе "Курьер. Среда. Бердск" во Вконтакте тема вызвала живой интерес и обсуждение.
Елена Репина:
-Руководство Колорлона предлагало отремонтировать этот участок дороги - им отказали в нашей администрации.
Ирина Полякова:
-Елена, странные люди в администрации. Хотя, что странного, от Колорлона денег не поимеют, а от ремонта дороги за счёт государства можно и в карман что-то положить.
Александр Сибиряк:
-На тот участок дороги деньгу выделяют, только вот куда она оседает, непонятно. Уже лет пять как грозятся капитально отремонтировать со словами "деньги выделены, в этом году все будет".
Ирина Полякова:
Марина Андреева:
-Ирина, может, тогда всё сами жители будут делать, зачем нам тогда госорганы в Бердске? Чтобы дань собирать и ничего не делать?
Николай Голуб:
- Зачем мы платим налоги, если на все сбрасываться?
Светлана Иванова:
-А куда эта дорога ведет и кто по ней ездит.
Анастасия Толмачева:
Ирина Сергеева:
-Конечно, ведь дорога на мусорный полигон новый важнее.
Марина Андреева:
-Лет 10 дорога в таком состоянии.
Илья Рыжов:
- Она всегда в таком состоянии. Её нет на балансе города. Чиновники говорили, что бизнес, который там расположен, сам должен всё ремонтировать, а чиновники только зарплату будут получать за то, что ... протирают в кабинетах
Евгений Бззылев: