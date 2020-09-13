13.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Свадьба

После интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскорте

22:20 13.09.2020 Фото: zaurbek_sidakov
59 175

Говорят, что Мадине снял квартиру в столице её возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет.

После интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскорте
Сорвавшаяся свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова наделала много шума
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
После интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскорте

За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позораПосле интимного видео на свадьбе сбежала невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова. Девушку подозревают в эскортеЕщё 196 новостей

Сорвавшаяся свадьба российского чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова наделала много шума. Во время торжества он получил откровенные кадры, где предстала его невеста Мадина, которую заподозрили в эскорте. После этого девушка сбежала в Москву: "семья не простила ей позора", а родной брат и вовсе впал в ярость, рассказали знакомые семьи спортсмена МК.

Её родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами - Знакомые семьи Сидаковых.

При этом якобы девушке помогает скрываться женатый мужчина, с которым она встречалась. Считают, что именно его супруга прислала на свадьбу злополучное видео.

Говорят, что Мадине снял квартиру в столице её возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет - Знакомые семьи Сидаковых.

Мадина и Заурбек познакомились случайно и не так давно — 28 апреля. У парня было не так много времени, чтобы узнать девушку получше, он всё время был в разъездах. Однако не все склонны верить в то, что его невеста действительно занималась эскортом, ведь она из обеспеченной семьи. А с женатым мужчиной, по некоторой информации, она встречалась три года назад и видео сняла тогда же. Спортсмен же сейчас старается не обсуждать больную тему и посвящает время тренировкам. "Ты никогда не сможешь понять, какой ты сильный, пока быть сильным не окажется твоим единственным выбором! Это и спорт, и все трудности твоей жизни!" — написал он недавно у себя в "Инстаграме".

Никто не хочет Заура лишний раз нервировать. Он же так плакал на этой злосчастной свадьбе, как ребёнок... Заур, как стал чемпионом, вообще никак не поменялся, остался таким же скромным, добрым и честным парнем - Знакомые семьи Сидаковых.

Источник: life.ru

Мнение читателей
52
93
13
17
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что бы вы сделали на месте жениха в этой ситуации?

Аноним, 03 сентября 2020 06:02
НВР:
Плюнула бы на всех и жила бы счастливо, уехав а другой город, а другие пусть завидуют. Посплетничали бы и заткнулись, как в нартских сказаниях о Шатане и Урызмаг, которые были, на секундочку, братом и сестрой по матери.
Аноним, 07 сентября 2020 16:45
что,родственники не знали, что она встречалась с женатым? Она жила одна ? Достаточно взрослая деаушка, почему у жениха после первой ночи не было вопросов, а тут такая бешеная выходка.Дур Дом.Он показал себя во всей красе.Может и хорошо, что расстслись.
Иоанн, 09 сентября 2020 19:41
О какой первой ночи идёт речь, если он её выгнал со свадьбы!?
Аноним, 09 сентября 2020 01:51
А интересно откуда у интриганки номера жениха и всех его друзей, может она тоже оказывала им интимные услуги?
Аноним, 09 сентября 2020 10:55
Сейчас любые сведения продаются и покупаются , даже о вас.
Аноним, 09 сентября 2020 11:03
НВР:
Тяжело судить. Но наверное нужно было невесте открыть правду. А так конечно унизили его перед всеми
Аноним, 09 сентября 2020 11:04
Театр абсурда! Человек боролся за свободные интимные отношения на стороне до свадьбы? На то и напоролся, сколько верёвочки не вейся всё равно конец будет. Странная группа "поддержки незнакомых людей", поддерживающие половую распущенность и садом с геморрой!
Аноним, 09 сентября 2020 11:36
НВР:
Также
Аноним, 09 сентября 2020 12:14
НВР:
Нашел того подлого бесчестного человека, кто разрушает чужие жизни и посадил за распространение персональных данных и вторжение в частную жизнь, учитывая, что старшее поколение попало в больницу. И за доведение до самоубийства, чтобы эта жена своих детей через решетку видела. Почему она мужу не отомстила?
Аноним, 12 сентября 2020 19:00
Муж её без средств к существованию оставит, а так на девушку всю злость направила.
Ольга, 09 сентября 2020 12:17
Каждое преступление расследуют в первую очередь ответив на вопрос " кому выгодно". Да выгодно ближайшим к нему людям которые были против свадьбы. Тот же тренер и вся команда. У них и телефоны были. А теперь весь этот пиар в прессе, кому он выгоден? Правильно - всё тем же. Денег больше срубят.
Аноним, 09 сентября 2020 13:18
НВР:
Не стала бы позориться! Разбежались бы да и ысе
Аноним, 09 сентября 2020 14:12
НВР:
Просто развелся
Аноним, 09 сентября 2020 16:12
НВР:
То же самое!
Аноним, 09 сентября 2020 16:29
НВР:
То же самое
Аноним, 09 сентября 2020 17:47
НВР:Я бы не бросил эскортницу, а исцеловал бы её ножки(надеюсь, они у неё волосатые!).
Аноним, 09 сентября 2020 19:27
Надо в первую очередь выяснить кто это сделал? Невесту жаль. И жениха жаль. И родителей.
Аноним, 09 сентября 2020 19:40
НВР:
УВ Заурбек гордые и спроведливых Мужчин Ковказа, паступают только так У тебя жизнь, и удача в переди,здоровье и счастье!!!!!
Аноним, 09 сентября 2020 19:53
НВР:
Понять, простить
Аноним, 09 сентября 2020 19:58
НВР:
ПАСТУПИЛ верно, это человек не русский ,а ДЖЕГИТ большото, Кавказа ,свая ,культура , итродиций Так паступают настоящий мужчина и точка ,!!!!!!!
Лора, 09 сентября 2020 20:16
НВР вот им всем подавай красивых , стильных моделей.И сидела она со своей красотой выжидая принца на белом коне, абсурд. Ждала Заурбека.Живя в Москве и работая фитнес инструктором.
Аноним, 09 сентября 2020 21:30
НВР:
Выгнал за обман
Комендант, 09 сентября 2020 21:45
Тот кто обнародовал эти видео ролики, публично, в самые высокие минуты в жизни каждого человека должен быть наказан. Чем сильнее будет наказание, причем публично,тем больше надежды для пострадавших оправиться от последствий.

В конце концов можно было осведомить одного только новобрачного, причем до свадьбы.
А так это был подлый скрытый удар в самое сердце.
Нет,зло должно быть наказано.

Надеюсь это будет общим знаменателем в этом обсуждении.

Также у каждого здесь есть возможность убедиться на сколько дорого, нашим правоохранителям,
Брак и Семья защита которого гарантируется Конституцией.
Аноним, 09 сентября 2020 22:32
Это завистники хреновы, а он святой!?
Аноним, 09 сентября 2020 23:49
НВР:
Переламал ей все что можна
Аноним, 10 сентября 2020 03:36
НВР:
Он сделал всё правильно девочки нужны только его деньги
Аноним, 10 сентября 2020 14:13
НВР:
6967. Они что первый день в постели лежат, дети малые им что по 16 лет. В их возросте уже 10ками спали, позор то что раньше они не узнали друг друга хорошая пара вышла. Какая разница, раз они понравились и захотели друг друга вай Вай Вай
Аноним, 10 сентября 2020 16:21
НВР:Девушка до свадьбы должна быть непорочная.Воспитание должно идти из семьи.Наверное,нужно было спокойно отвезти девушку идомой и прервать все отрошения
Аноним, 10 сентября 2020 16:33
НВР:
Точно также.
Аноним, 10 сентября 2020 16:47
НВР:
Задолбали парня. Что вы лезите в его жизнь. Ему сейчас поддержка нужна. А не ваши сплетни поганые.
Аноним, 11 сентября 2020 18:45
НВР: так язык высовывают бабы, чтобы показать, что сперму проглотила
Аноним, 12 сентября 2020 00:09
НВР:
Выгнал бы
Аноним, 12 сентября 2020 00:31
НВР:
Задолбали с этой свадьбой, это не новость ,надоели
Олс, 12 сентября 2020 02:09
Вот говорят,что у кавказцев тема секса табуирована. А по факту- они помешаны на этом. Ну какая разница,что там девица ( незамужняя) три года назад своему возлюбленному фоткала? Она уже взрослая тетка,явно не девственница. И брачная ночь уже была ,после первого дня свадьбы. А компромат на второй прислали. Что за средневековье? Настоящий мужик даже в такой ситуации ( хотя она понятна только кавказцам,а не русским и европейцам) встанет горой за свою семью- жену ,прежде всего. Набьет морду любому ,кто ее оскорбит. Потом,если уж такой повернутый ,то тихо расстанется ,объяснит ,что не может жить с этим,бывает. Но то,что произошло- это детский сад. И поведение родителей непонятно- свой ребенок - это принятие на всю жизнь его ЛЮБЫМ .
Аноним, 12 сентября 2020 09:04
НВР:
Время лечить, пусть этот случай ЗАУРБЕКУ принесет огромное счастье, удачи в жизни.
Аноним, 12 сентября 2020 10:38
НВР:
Ненадо жениться на ком попало даже как девушка целуется сразу понятно об опыте
Аноним, 12 сентября 2020 11:38
Да оставьте вы их в покое. В мире такое творится,страшнее чем не состоявшая свадьба.Он молодой и найдет себе достойную невесту.даст Аллах.
Аноним, 12 сентября 2020 12:39
НВР:
Да что мусолить эту тему, сколько можно об этом писать? Оставьте людей в покое, они сами как-нибудь разберутся. Такое ощущение что в мире больше нет проблем, нет ничего важнее этого.
ЭниМ, 12 сентября 2020 13:59
Вам писать больше не о чем, каждый день одна и та же новость, уже заезженная.
Аноним, 12 сентября 2020 14:17
НВР:
Жена правильно поступила, молодец!!! Надо уважать чувства законной жены, не лезть в чужую семью. Жених тоже правильно поступил, это уже не жена, доверие к ней на 0
Аноним, 12 сентября 2020 15:16
НВР:
Запретить спортсменам применять силу в отношении других людей, исключение- угроза жизни .
“Чемпион по перетягиванию невест за волосы” нам не нужен,
Аноним, 12 сентября 2020 15:59
Я бы наказала этого человека кто распространил фото, какое имели право вмешиваться в чужие жизни и все ломать
Марина, 12 сентября 2020 16:03
Я бы наказала этого человека кто распространил фото, какое имели право вмешиваться в чужие жизни и все ломать
Аноним, 12 сентября 2020 16:04
НВР:
Сколько можно мусолить эту тему?
Аноним, 12 сентября 2020 18:46
НВР:
Простить или спокойно проститься.
Аноним, 12 сентября 2020 20:19
НВР:погаварить с ней надо было
Аноним, 12 сентября 2020 22:54
НВР:
Надоело.
Аноним, 12 сентября 2020 23:45
НВР:
Тоже самое
Аноним, 13 сентября 2020 02:58
НВР:
Ну во-первых нужно всем доказать где правда где лож.... Во вторых тут палка двух концов... брачная ночь была все таки так говорят подруги и сестра вроде, на так если была эта брачная ночь значит всё нормально? Так? На второй день веселья вдруг откуда ни возьмись эти фото выслали.... Уважаемые женщины, вы с начала разберитесь со своим мужем прежде чем вот так мстить... Это подсудимое дело... в первую очередь жена таким поступком мужа выставляет на посмешише, тем более тут влиятельная личность... Мужа подставила, опозорила и девушке жизнь сломала.. Я желаю чтобы все те кто пострадал от этого необдуманного поступка этот страшной женщины, все таки забыли этот кошмар...
Аноним, 13 сентября 2020 07:25
НВР:
То же самое, если нехуже.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Новые люди" удивили и набрали свыше 7% голосов при подсчете 1,27% протоколов на выборах в заскобрание Новосибирской области
23:35 13-09-2020
Кто получит "путинские" 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не все 1
22:36 13-09-2020
Кто получит
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей 64
22:34 13-09-2020
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях 357
22:29 13-09-2020
Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора 349
22:28 13-09-2020
За интимные видео несостоявшуюся жену Заурбека Сидакова Мадину из дома выгнала собственная семья. Не простили позора
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня 14
22:26 13-09-2020
Что строго запрещено в день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2020: традиции и приметы дня
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года 2
22:26 13-09-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре? 9
22:25 13-09-2020
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России 2
22:23 13-09-2020
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России
Достоверный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года для каждого знака зодиака 1
22:23 13-09-2020
Достоверный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года для каждого знака зодиака