Сильнейшая магнитная буря сентября 2020 года: Дата бури и советы, которые помогут пережить катаклизм

Резонно заблаговременно запастись лекарствами, которые могут пригодиться и держать их все врем под рукой. Не переедать и регулярно пить воды, чай, компот.

Главное правило поведения в неблагоприятные дни — меньше есть и больше пить

Пережить немногочисленные дни магнитных бурь в сентябре 2020 года помогут диета, пешие прогулки на свежем воздухе и употребление большого количества жидкости. Главное правило поведения в неблагоприятные дни — меньше есть и больше пить. Так удастся избежать негативных последствий катаклизмов.

Что кроме пеших прогулок и диеты поможет защититься от магнитных бурь

Первая в сентябре 2020 года магнитная буря прогнозируется на 6 сентября.

Здоровые люди, которые ведут правильный образ жизни и позитивно мыслят, вряд ли смогут ощутить колебания геомагнитного фона Земли.

«Жертвами» природных явлений чаще всего становятся отдельные группы населения:

те, у кого есть хронические заболевания, потому что в дни вспышек на Солнце они обостряются;

катаклизмы ухудшают самочувствие пожилых людей, потому что их организм хуже сопротивляется влиянию извне, чем у молодых людей;

одышка, боль с левой стороны грудной клетки и тахикардия бывает у тех, кто имеет патологии сердечно-сосудистой системы;

уязвимыми считаются беременные и женщины в период менопаузы.

Помочь организму не так болезненно реагировать на происходящее просто

Нужен свежий воздух, легкая еда, чистая вода и травяной чай — лучшие помощники в период от повышенной солнечной активности.



Важно за несколько дней до метеоудара отказаться от «тяжелой» пищи, заменив ее полезной. Употреблять много сезонных фруктов, овощей, зелени и ягод.Уменьшить физические нагрузки или заменить их на более легкие.Медики рекомендуют принимать по одной таблетке Аспирина каждый день, на когда ожидаются магнитные бури: препарат разредит кровь, позволяя ей легче циркулировать по сосудам, доставляя кислород к клеткам мозга и снимая головную боль.

Травяные чаи, особенно мятный, ромашковый, из корня валерианы успокоят нервную систему, помогут человеку расслабиться, а значит не так остро реагировать на природные катаклизмы.

Прогноз магнитных бурь на сентябре 2020 года

Вторая магнитная буря, более сильная, чем первая. Ожидается в период с 29 по 30 сентября 2020 года.

Если вспышки на Солнце носят затяжной характер и длятся несколько дней, то это само по себе тяжело для организма метеочувствительного человека.

Резонно заблаговременно запастись лекарствами, которые могут пригодиться и держать их все врем под рукой. Не переедать и регулярно пить воды, чай, компот.

Ограничить потребление кофе и энергетических напитков, а от спиртного отказаться вообще. Больше гулять и меньше находиться в помещении. Проветривать жилище несколько раз в день и особенно перед сном.

Принимать контрастный душ, делать утреннюю зарядку, много ходить, но не допускать перенапряжения и больших физических нагрузок.

Меньше ездить в общественном транспорте, а если работа не далеко от дома, то ходить туда пешком.

Не пытаться решать сложные задачи, что в неблагоприятные дни мозгу не под силу.

Отложить или перенести деловые встречи, важные переговоры, подписание контрактов и дальние командировки. Не принимать судьбоносных решений, чтобы после об этом не сожалеть.

Источник: rsute.ru