Лунный денежный календарь на каждый день сентября 2020 года: В какой день брать и отдавать долги, ипотеку и совершать крупные покупки

14 и 15 сентября будут самыми неблагоприятными днями для шопинга и в целом для покупок. Любые траты лучше отложить — например, на следующие два дня.

Деньги повсюду и без денег никуда, но финансовые проблемы порой настигают каждого

Деньги повсюду и без денег никуда, но финансовые проблемы порой настигают каждого. Лунный календарь поможет обойти их стороной в первый месяц осени. Старайтесь следовать рекомендациям астрологов, чтобы оставаться на плаву.

Иногда недостаточно пользоваться лишь одними денежными талисманами. Эксперты рекомендуют не обходить вниманием лунные фазы. Тогда дела быстрее пойдут в гору.

1 сентября: растущая Луна в Водолее — отличное сочетание для финансовых дел и работы. Первый день сентября и осени станет мажорным аккордом для большинства людей. Можно браться за самые сложные дела и не бояться ответственности.

2, 3 сентября: 2 число — день полной Луны. В этот раз Полнолуние пройдет в Рыбах, что негативно скажется на способности принимать здравые решения. Лучше отложить важные покупки на потом — например, на 3 число, когда Луна будет убывать в том же Знаке и станет более гармоничной и позитивной.

4, 5 сентября: убывание Луны в Овне — это почти всегда проблемный финансовый период. В этот раз еще полная сил Луна будет более созидательной. Можно менять работу, заниматься переговорами, решать юридические проблемы. Главное — не влезать в долги.

6, 7 и 8 сентября: стареющая Луна в Тельце представляет собой идеальное сочетание для работы, финансовой активности и любых дел, касающихся денег. В эти три дня можно брать кредиты, оформлять ипотеку, заниматься обменом товаров, продажей. Можно также побаловать себя чем-то приятным.

9, 10 сентября: в эти дни можно немного потратиться на развлечения и отдых, но в остальном убывающая Луна в Близнецах не будет столь щедрой. Лучше сфокусироваться на простых и приятных делах.

11, 12, 13 сентября: стареющая Луна в Раке — это идеальный период для финансовых вложений в собственное развитие. Очень полезно в такие дни покупать книги, обучающие программы, записываться на курсы. Также можно тратить деньги на близких людей, на преображение дома.

14, 15 сентября: в середине месяца убывающая Луна встретится со Львом. Эти понедельник и вторник будут самыми неблагоприятными для шопинга и в целом для покупок. Любые траты лучше отложить — например, на следующие два дня.

16, 17 сентября: 16 и 17 числа Луна в Деве, поэтому финансовые траты будут более удачными для большинства людей. Луна и стихия Земли сделают нас рассудительными и осторожными, лишив эмоциональности, особенно в день Новолуния 17 числа.

18, 19 сентября: первые два дня роста лунного диска пройдут под эгидой Весов. Стихия Воздуха и начальная фаза активной Луны идеально подходят для коллективной работы, совершения покупок в компании со второй половинкой, родственниками или друзьями.

20, 21 сентября: рост Луны в Скорпионе — прекрасное время для преображения внешности. Можно потратиться на новую прическу или маникюр. Что касается крупных трат, то они категорически запрещены в эти дни.

22, 23 сентября: активная Луна и стихия Огня, представленная Стрельцом — отличное сочетание для финансовой деятельности, работы, покупок, оформления кредитов и ипотеки, открытия нового счета в банке. Везение светит тем, кто собирается в эти дни покупать средства передвижения, билеты на самолет, поезд, автобус и так далее.

24, 25 сентября: растущая Луна в Козероге — не лучшее время для принятия быстрых и необдуманных решений, особенно если они касаются денег. Луна будет в диссонансе с энергией Земли, поэтому лучше 24 и 25 числа не рисковать.

26, 27, 28 сентября: рост Луны в Водолее — прекрасное время для новых начинаний, покупок, творческой активности и принятия важных решений. В эти три дня не стоит отлынивать от работы и откладывать на потом выплаты по кредитам и долгам. Полезен будет шопинг в интернете.

29, 30 сентября: последние два дня месяца пройдут под эгидой Рыб. Стихия Воды и рост Луны — не лучшее сочетание для покупок. В эти два дня деньги будут любить покой и порядок. С другой стороны, можно заняться планированием покупок на будущее.

Пользуйтесь заговорами на удачу на растущую Луну и ритуалами от бедности на убывающую. Помните, что каким бы негативным ни был тот или иной день, его итог зависит только от нас.

Источник: dailyhoro.ru